Ukraińcy w zbrojeniówkę, Rosjanie w energetykę. Kolejna wymiana ciosów

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły przeprowadziły atak na zakład zbrojeniowy w rosyjskim Kirowie oraz obiekt naftowy położony ok. 1350 km od granicy. Według niego celem były obiekty wspierające rosyjski przemysł wojskowy i zaplecze logistyczne armii. Z kolei po atakach Rosjan ponad 150 tys. mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu.

Zełenski: Ukraińska armia uderzyła w zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy w Rosji (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Dmytro Smolienko/Ukrinform)

Zełenski: Ukraińska armia uderzyła w zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy w Rosji (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Dmytro Smolienko/Ukrinform) / East News

Zełenski przekazał, że trafiony zakład produkuje komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego wykorzystywanego przez Rosję podczas ataków na ukraińskie miasta. Podziękował żołnierzom za skuteczność operacji, określając ją jako „sprawiedliwą odpowiedź” na rosyjskie działania.

Wskazał również, że zaatakowano obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.

Ukraiński przywódca poinformował, że trwa operacja wymierzona w rosyjską logistykę wojskową. Jej celem jest zakłócenie dostaw komponentów do dronów, sprzętu nawigacyjnego i innego wyposażenia dla armii rosyjskiej. W działania zaangażowane są Siły Zbrojne Ukrainy, wywiad oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Atakowane są także ogromne magazyny jednej z największych rosyjskich platform sprzedażowych – Wildberries.

„Rosyjski Amazon” znów w ogniu. Tym razem w rodzinnym mieście Putina Ukraińcy znów wzięli na celownik magazyny jednej z największych rosyjskich platform sprzedażowych – Wildberries, nazywanej „rosyjskim Amazonem”. Tym razem celem były budynki w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina, i w Symferopolu na…

Pod koniec czerwca Zełenski zapowiedział 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest zwiększenie presji na Moskwę i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Rosjanie nie odpuszczają

Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę pięcioma rakietami kierowanymi Ch-59/69 oraz 180 dronami. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zestrzeleniu czterech rakiet i 160 bezzałogowców. Jeden pocisk oraz 14 dronów miały trafić w dziewięciu lokalizacjach.

Ponad 150 tys. mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną – poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na komunikat ukraińskiego operatora sieci energetycznej.

„Energetycy już pracują nad wznowieniem dostaw” – napisano w komunikacie służby prasowej spółki Czernihiwobłenerho, opublikowanym w komunikatorze Telegram. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernihów oraz części obwodu czernihowskiego.

Problemy z dostawami prądu są wynikiem rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury energetycznej, do jakiego doszło w czwartek wieczorem. Przerwy w dostawach energii stwierdzono także w obwodach donieckim i charkowskim.