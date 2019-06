Na Ukrainie zmarł w poniedziałek 5-letni chłopiec postrzelony w głowę przez policjantów, którzy po pijanemu bawili się bronią. Dziecko walczyło o życie cztery dni. Policja twierdziła początkowo, że malec pośliznął się i uderzył głową o kamień.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Niestety, wysiłki lekarzy nie przyniosły wyników. 5-letni Kyryło zmarł w szpitalu. Nic nie może być pocieszeniem dla rodziców i bliskich, ale jako prezydent i ojciec chcę zapewnić, że zrobię wszystko, żeby winni zostali sprawiedliwie ukarani - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

Do zdarzenia doszło w mieście Perejasław Chmielnicki w obwodzie kijowskim w ubiegły piątek. Chłopiec trafił wtedy do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy. Według raportu miejscowej policji dziecko zostało ranne podczas upadku w trakcie zabawy w pobliżu swego domu.



Lekarze, którzy zbadali chłopca, znaleźli jednak na jego głowie ranę postrzałową. Przysłani z Kijowa specjaliści z Państwowego Biura Śledczego ustalili, że dziecko zostało ranione przez dwóch policjantów, którzy bawili się przy spożywaniu alkoholu strzelaniem z pistoletu do puszek.



5-letni Kyryło został postrzelony na placu zabaw. Jego babcia mówiła mediom w niedzielę, że sprawcy, którzy zostali zatrzymani, przyznali się do winy.



Naczelnik naszego komisariatu rejonowego przyjeżdżał do nas, na reanimację, i mówił, że oni przyznają się do winy, ale są tak pijani, że nie wiedzą, który z nich to zrobił. Byli pijani do nieprzytomności. Po prostu się bawili - powiedziała.



W związku ze zdarzeniem przed siedzibą MSW w Kijowie zebrało się w poniedziałek wieczorem ponad 100 osób, które domagały się dymisji szefa tego resortu Arsena Awakowa. Ludzie przynieśli ze sobą znicze i zabawki. "Zabójcy" - napisali farbą na chodniku przed budynkiem.