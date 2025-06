Sprawca porannej strzelaniny w szkole w Grazu to 21-letni obywatel Austrii. Wszedł do budynku gimnazjum z dwoma sztukami broni i zabił 9 osób, by następnie popełnić samobójstwo. Bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ w szpitalach są ranni, stan czterech osób jest krytyczny.

Służby na miejscu strzelaniny w Grazu w Austrii / ERWIN SCHERIAU / PAP/APA Zobacz również: Krwawy atak w szkole w Austrii. Jest wiele ofiar

Koszmar przed szkołą. 14-latek zabił wychowawczynię We wtorek w Grazu doszło do najtragiczniejszej w historii Austrii strzelaniny. 21-letni były uczeń gimnazjum otworzył ogień w dwóch klasach, zabijając na miejscu 9 osób, raniąc kilkadziesiąt kolejnych. Mężczyzna nie ukończył szkoły, nie miał założonej policyjnej kartoteki i posiadał pozwolenie na broń. Władze i służby potwierdzają, że sprawca był jeden, ma austriackie obywatelstwo. Popełnił samobójstwo w szkolnej toalecie. Sześć z jego ofiar jest płci żeńskiej, trzy męskiej - tyle tylko informacji o ofiarach przekazał na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner. Wśród nich jest jedna osoba dorosła, pozostałe to uczennice i uczniowie szkoły. Świadkowie słyszeli 20 wystrzałów Około godziny 10:00 w szkole w Grazu rozległy się strzały. Świadkowie relacjonują, że słyszeli 20 wystrzałów. Od razu na miejsce skierowane zostały oddziały specjalne policji. Pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej osobie zabitej. Niestety chwilę później portal Krone.at podał, że ofiar jest więcej. Obecnie mowa o 10 ofiarach śmiertelnych. Do szpitali przetransportowano 28 osób, pozostaje w nich 12 rannych, stan czterech z nich określany jest jako krytyczny. Niektórzy mają rany postrzałowe głowy. Najtragiczniejsza strzelanina w historii Austrii Graz ma blisko 300 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Austrii. Dzisiejsza strzelanina w szkole należy do najtragiczniejszych w historii tego kraju. Blisko 10 lat temu, 20 czerwca 2010 roku, w strzelaninie w szkole, także w Grazu, zginęły trzy osoby. W całej Austrii zarządzona została trzydniowa żałoba narodowa. Tragiczna w skutkach strzelanina w szkole w Austrii / ERWIN SCHERIAU / PAP/EPA Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym