"Pod rządami prezydenta Trumpa marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia kończą się teraz" - głosi komunikat na stronie Białego Domu, wieńczący długą listę projektów finansowanych przez Agencję Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). To zestawienie nowa administracja przygotowała po to, by pokazać opinii, na co wydawano publiczne pieniądze.

Donald Trump / Shutterstock "Przez dziesięciolecia pozbawiona żadnego nadzoru Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) nie odpowiadała przed podatnikami, wydając ogromne sumy pieniędzy na śmieszne - a w wielu przypadkach nikczemne - projekty zatwardziałych biurokratów" - poinformował Biały Dom w oświadczeniu na temat USAID. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał w poniedziałek, że został mianowany p.o. szefa Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID. Wcześniej zamknięcie agencji zapowiedział Elon Musk. Jak stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji, jego celem jest przystosowanie pomocy zagranicznej USA do narodowych interesów kraju. Elon Musk czy Marco Rubio uważają, że działalność USAID jest nieekonomiczna i stanowi pretekst do dotowania programów liberalnych. O ile jednak Musk w bardzo ostrym tonie nazywał agencję "zorganizowaną przestępczością", o tyle Rubio stwierdził, że pomoc zagraniczna "nie jest działalnością charytatywną" i że Stany Zjednoczone "muszą upewnić się, że jest dobrze wydana" i nazwał pomoc zagraniczną "krytyczną dla naszego bezpieczeństwa narodowego". Lista nadużyć Żeby uzmysłowić podatnikom, na jakie programy wydawano ich pieniądze, Biały Dom opublikował listę wybranych projektów finansowanych przez USAID. Wśród nich znajdziemy: 1,5 mln dolarów na program "różnorodności, równości i inkluzywności w miejscach pracy i środowiskach przedsiębiorców w Serbii",

2,5 mln dolarów na pojazdy elektryczne dla Wietnamu,

2 mln dolarów na zmiany płci i aktywizm LGBT w Gwatemali,

6 mln dolarów na dofinansowanie turystyki w Egipcie,

setki milionów dolarów "na finansowanie budowy kanałów nawadniających, sprzętu rolniczego, a nawet nawozów wykorzystywanych do wspierania niespotykanej dotąd uprawy maku i produkcji heroiny w Afganistanie. Lista jest dłuższa i można zapoznać się z nią TUTAJ . Komunikat kończy się stwierdzeniem, że podobną działalność USAID prowadzi od dziesięcioleci. USAID zaczęła funkcjonować w 1961 roku na mocy decyzji Johna F. Kennedy'ego, który powołał do życia agencję. Zwolennicy USAID twierdzą, że pomoc USA w krajach przeciwdziała wpływom Rosji i Chin. Chiny mają własny program pomocy zagranicznej "pasa i drogi" na całym świecie, działający w wielu krajach, których USA również widzą jako swoich partnerów. Zobacz również: Tajny zespół irańskich naukowców bada drogę do bomby atomowej

