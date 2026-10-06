Sztuczna inteligencja kontra rosyjskie drony odrzutowe. Ukraina znalazła sposób

RMF24

Rosyjskie drony odrzutowe, w tym Gerań-5, coraz częściej padają łupem ukraińskiej obrony powietrznej. Kluczem do sukcesu są zautomatyzowane systemy ogniowe wykorzystujące sztuczną inteligencję i widzenie maszynowe. Jednak eksperci ostrzegają: to broń ostatniego kilometra, a masowe ataki Rosjan wymagają nowej, wielowarstwowej strategii.

Obrona powietrzna Ukrainy przechodzi prawdziwą rewolucję technologiczną. Jak poinformował pułkownik Jurij Ihnat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, zrobotyzowane wieżyczki strzeleckie wyposażone w systemy sztucznej inteligencji już teraz skutecznie eliminują rosyjskie drony odrzutowe, w tym groźne Gerań-5.

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Zastosowanie innowacyjnych technologii i sztucznej inteligencji wyeliminowało błąd ludzki, obliczenia techniczne. Do zestrzeliwania wykorzystuje się właśnie widzenie maszynowe. Sztuczna inteligencja pozwala zwalczać nawet drony o napędzie odrzutowym – podkreślił Ihnat.

Broń ostatniego kilometra – ograniczenia i wyzwania

Eksperci, w tym Anatolij Chrapczynski, były oficer Sił Powietrznych Ukrainy, podkreślają jednak, że zrobotyzowane wieżyczki to broń „ostatniego kilometra”. Ich skuteczność ogranicza się do niewielkiego zasięgu, wynikającego z zastosowania karabinów maszynowych.

Rosyjskie drony odrzutowe są wystrzeliwane w niewielkich grupach, często z mobilnych wyrzutni, a ich koordynacja odbywa się przez zaawansowane łącza danych i retransmitery, także z terytorium Białorusi. Masowość i gęstość ataków stanowią ogromne wyzwanie dla ukraińskiej obrony powietrznej, która musi radzić sobie z przeciążeniem systemów wykrywania i ograniczoną liczbą gotowych do użycia pocisków.

Kompleksowa obrona – przyszłość walki z dronami

Zdaniem ekspertów, skuteczna walka z nową generacją dronów wymaga kompleksowego, wielowarstwowego systemu obrony. Kluczowe jest zintegrowanie aktywnych i pasywnych pól radiolokacyjnych, gęstej sieci sensorów oraz środków walki radioelektronicznej.

Ekspert zwraca uwagę, że choć rozwój nawigacji optycznej i widzenia maszynowego w dronach zmienia charakter walki radioelektronicznej, to jej rola wciąż pozostaje kluczowa. Zakłócanie łączności i degradacja zdolności bojowych bezzałogowców mogą przesądzić o powodzeniu obrony.

Kijów pod ostrzałem – nowe technologie w praktyce

W ostatnich tygodniach Kijów stał się celem zmasowanych ataków rosyjskich dronów odrzutowych. Atakowane są nie tylko obiekty infrastruktury, ale także mosty na Dnieprze. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w stolicy zainstalowano już ponad 12 zrobotyzowanych wieżyczek, a kolejne są w drodze.

Choć żadna obrona powietrzna na świecie nie gwarantuje pełnej ochrony przed taką presją, Ukraina udowadnia, że innowacje technologiczne i szybka adaptacja mogą znacząco zwiększyć szanse na skuteczną obronę.