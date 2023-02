Ponad 2470 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, jakie nad ranem nawiedziło południową Turcję i północną Syrię. Siłę wstrząsów oszacowano na maginitudę 7,8. Ziemia zatrzęsła się, kiedy ludzie spali. Ok. 10:30 doszło do wstrząsów wtórnych. Ekipy ratownicze walczą z czasem. Tysiące budynków zawaliło się, pod gruzami są uwięzieni ludzie, którzy czekają na ratunek. Niestety, należy się spodziewać, że bilans ofiar w kolejnych godzinach i dniach będzie rósł. Najnowsze informacje z akcji ratowniczej zbieramy dla was w naszej relacji.