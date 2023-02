Dobiega końca rewitalizacja parku Bednarskiego w Krakowie. Jak zapowiedział prezydent miasta - ma on zostać otwarty w maju. Koszt inwestycji to ok. 18 mln zł.

/ krakow.pl / Cały park planujemy otworzyć w maju, dwa miesiące przed końcem umowy z wykonawcą. A teraz kończymy prace w tzw. domku ogrodnika, gotowa jest altana, plac zabaw, odnowiona glorieta i alejki, po latach wróciły też schody - poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w poniedziałek w mediach społecznościowych. Powierzchnia parku Bednarskiego, który znajduje się w Podgórzu, niemal w centrum miasta, przekracza 13 ha. Po zakończeniu prac zwiedzający to miejsce krakowianie czy turyści zobaczą nie tylko nową infrastrukturę, ale i - wśród starodrzewia - ponad 5 tys. nowych krzewów, blisko 57 tys. roślin cebulowych oraz ponad 8 tys. bylin ozdobnych. W ramach prac rewitalizacyjnych w parku pojawiły się już utracone na lata schody. Prawie wszystkie alejki są już gotowe a plac zabaw czeka już właściwie tylko na najmłodszych. W maju udostępnimy ten teren dla krakowian – potwierdza Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Zobacz również: Rozbita grupa sutenerów

