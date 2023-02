Przykładem odnośnie tego, jak marna jakość budynków wpływa na skutki trzęsień ziemi, jest Iran. Niedawno, bo 28 stycznia, w północnej części kraju, tuż przy granicy z Azerbejdżanem, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9. Choć było ono ponad 700 razy słabsze niż dzisiejszy wstrząs w Turcji, to zniszczonych zostało ok. 370 budynków, a ponad 16,5 tys. uległo uszkodzeniu.

W krajach wysoko rozwiniętych, jak np. Stany Zjednoczone lub Japonia, budynki są zdecydowanie lepiej przystosowane do stawiania czoła trzęsieniom ziemi. W mediach nieraz pojawiały się nagrania, na których było widać kołysające się wieżowce. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to przerażające, to celowy zabieg, dzięki któremu budynek nie obróci się w pył.

Zniszczony budynek w Diyarbakır w południowo-wschodniej Turcji / REFIK TEKIN / PAP/EPA

Do dzisiejszego trzęsienia ziemi doszło nad ranem czasu lokalnego - i to jest kolejny problem. Wielu ludzi zostało zaskoczonych przez wstrząsy w swoich łóżkach, podczas snu. Czasu na reakcję w zasadzie nie było. Gdyby do trzęsienia ziemi doszło w ciągu dnia, kiedy ludzie się przemieszczają, przebywają w - być może - bezpieczniejszych miejscach pracy, to bilans ofiar byłby mniejszy.

Ogromne ryzyko niosą również wstrząsy wtórne, które mogą występować nawet miesiące po głównym trzęsieniu ziemi. Budynki, które przetrwały główny wstrząs, mogą ulec zawaleniu w przypadku silnych wstrząsów wtórnych. Dlatego tak ważne jest stworzenie miejsc, w których bezpiecznie będą mogli się schronić ci, którzy stracili dach nad głową.

Na liczbę ofiar bez wątpienia wpływ będzie miał ogrom tragedii. Służby ratunkowe mają ograniczone możliwości, a biorąc pod uwagę tysiące zniszczonych budynków, niesienie pomocy może być utrudnione. Z każdą kolejną godziną maleją szanse na przeżycie tych, którzy znajdują się pod gruzami. Czas jest kluczowy, dlatego niezbędna jest szybka pomoc międzynarodowa. Taką zaoferowała m.in. Polska, która podjęła decyzję o wysłaniu do Turcji ciężkiej grupy poszukiwawczej, składającej się z 76 strażaków i 8 psów ratowniczych.