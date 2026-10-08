Trump ujawnia plan wobec Iranu. Ważna decyzja tuż przed wyborami w USA

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Stany Zjednoczone nie przeprowadzą ataku na Iran przed listopadowymi wyborami „połówkowymi” do Kongresu USA – oznajmił amerykański przywódca Donald Trump. Prezydent dodał, że jego kraj prowadzi „owocne rozmowy” z Teheranem.

Donald Trump podczas wiecu przed wyborami „połówkowymi” w USA/fot. Mandel NGAN

Donald Trump podczas wiecu przed wyborami „połówkowymi” w USA/fot. Mandel NGAN / AFP/East News

Nie będzie uderzeń na Iran przed wyborami w USA

Wybory „połówkowe” w USA odbędą się 3 listopada. Do tego czasu USA mają nie atakować Iranu – wynika z wpisu prezydenta Donalda Trumpa na platformie Truth Social.

„Prowadzimy owocne rozmowy z Islamską Republiką Iranu” – napisał Trump. Dodał, że amerykańska blokada irańskich portów pozostanie w mocy, a ropa „będzie płynąć przez cieśninę Ormuz w rekordowych ilościach”.

Zdaniem prezydenta USA tylko zeszłej nocy przez Ormuz przepłynęły 22 mln baryłek, „z czego ani jedna baryłka nie pochodziła z Iranu, ani nie trafiała do Iranu”.

Trump swój wpis zakończył stwierdzeniem, że „Iran nie będzie miał broni jądrowej”.

„Nic nowego”. Iran twardo stoi przy swoim

Wydaje się jednak, że jeden z kluczowych sporów w negocjacjach Waszyngton-Teheran pozostaje nierozwiązany. Iran nie zrezygnuje bowiem ze wzbogacania uranu ani nie przekaże swoich zasobów – przekazały w czwartek media państwowe, powołując się na szefa Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, Mohammada Eslamiego.

Eslami odrzucił ponowne amerykańskie groźby pod adresem irańskich obiektów nuklearnych, określając je jako „nic nowego”. Stwierdził też, że wzbogacanie jest „nierozerwalną częścią” procesu nuklearnego.

Zagrożenie dla większości republikanów w Kongresie

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran w lutym. Jak podkreśla agencja Reutera, wojna ta stała się kluczową kwestią w amerykańskiej kampanii wyborczej. Trump bowiem wielokrotnie powtarzał, że spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy po wyborach.

Wysokie ceny paliw i wojna z Iranem wywierają jednak poważną presję na kandydatów republikanów i zagrażają ich większości w Kongresie.

Iran i Stany Zjednoczone w ostatnich tygodniach wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, będącej jednym z najważniejszych szlaków transportowych ropy i gazu. Trump odrzucił jednak ostatnią ofertę Teheranu.