"Ci mordercy, których znaleźliśmy ukrywających się w jaskiniach, zagrażali Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom. Naloty zniszczyły jaskinie, w których żyli i zabiły wielu terrorystów bez wyrządzania krzywdy cywilom" - oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone od lat próbowały namierzyć autora planów ataków, jednak - jak dodał - "Biden i jego kolesie nie działali wystarczająco szybko, by wykonać tę robotę".

"Ja to zrobiłem. Wiadomość dla IS i innych, którzy chcą atakować Amerykanów jest taka: znajdziemy was i zabijemy was" - napisał Trump na platformie X.

Celem ataków byli bojownicy Państwa Islamskiego, działający w somalijskich górach Golis - przekazał w oświadczeniu Pete Hegseth, sekretarz obrony.

Była to pierwsza akcja zbrojna Stanów Zjednoczonych w drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa.