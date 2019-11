Prawdopodobnie we wtorek Biały Dom opublikuje zapis drugiej rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To skarga sygnalisty w sprawie rozmowy dwóch liderów wywołała w USA aferę ukraińską.

Donald Trump podczas konferencji przed Białym Domem / MICHAEL REYNOLDS / POOL / PAP/EPA

Mamy kolejny zapis, który jest bardzo ważny - powiedział amerykański prezydent dziennikarzom podczas wizyty w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Dam wam drugi zapis, bo miałem dwie rozmowy z prezydentem Ukrainy - dodał.

Zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie on opublikowany we wtorek.



Trump wyjaśnił też, że rozmowa, o której mowa obecnie, odbyła się przed głośną rozmową telefoniczną obu liderów z 25 lipca.



Afera ukraińska

Skarga sygnalisty - prawdopodobnie pracownika CIA - dotycząca lipcowej rozmowy Trump-Zełenski doprowadziła do uruchomienia śledztwa Izby Reprezentantów. W sprawie afery ukraińskiej i ewentualnego impeachmentu Trumpa dochodzenie prowadzą trzy komisje Izby Reprezentantów; większość w izbie mają Demokraci.



Zdaniem Demokratów Trump nadużył swojego urzędu, nalegając na władze Ukrainy, by wszczęły nowe śledztwo w sprawie syna Joe Bidena, Huntera, w związku z jego zatrudnieniem w ukraińskiej firmie gazowej Burisma Holdings. W ten sposób chciał ich zdaniem zaszkodzić Joe Bidenowi, który jest obecnie jego najpoważniejszym rywalem przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.



Trumpowi zarzuca się wywieranie presji na inne państwo w celu skłonienia go do ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie oraz próby zamaskowania tych zabiegów. Zeznania świadków potwierdzają jak dotąd ocenę i obawy sygnalisty; prezydent USA utrzymuje, że w rozmowie z Zełenskim nie popełnił błędów.