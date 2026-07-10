Trump ogłasza. „Zgodziliśmy się”

RMF24

Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło – oświadczył w piątek prezydent USA Donald Trump. Jak wynika z doniesień medialnych, katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Amerykański przywódca w ostatnich dniach wyrażał jednak wątpliwości, czy zawarcie porozumienia z Iranem jest możliwe.

„Zawieszenie broni się skończyło”. Czy dojdzie do kolejnych ataków?

„Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować »rozmowy«. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO! Dziękuję za uwagę” – napisał Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social/zrzut ekranu / materiały udostępnione

Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii we wtorek i środę, w czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Rozmowy katarskich mediatorów

W koordynacji z amerykańskimi negocjatorami, mediatorzy z Kataru wyruszyli do Iranu na rozmowy dotyczące deeskalacji konfliktu – przekazał w czwartek m.in. portal Axios.

Cytowany przez media dyplomata stwierdził, że choć rozmowy trwają, to „jasne jest, że obie strony chcą wrócić do MOU”, czyli wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni. Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy uda się zawrzeć kolejne porozumienie z Iranem, twierdząc, że Irańczycy – których nazywał szumowinami – nie dotrzymują umów.

Po prostu dokończmy robotę – powiedział we wtorek podczas szczytu NATO w Ankarze.