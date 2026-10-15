Trump igra z ogniem? Na wiecu powiedział, co zrobiłby z osobami, które ujawniają tajemnice

RMF24

Prezydent USA Donald Trump znów zaskakuje, eskalując swój polityczny, agresywny przekaz. Przed wyborami połówkowymi w Stanach, które odbędą się 3 listopada, z jego ust padają coraz mocniejsze sformułowania. Podczas ostatniego wiecu wyborczego w Bullhead City w Arizonie stwierdził, że osoby przekazujące mediom poufne informacje „powinny być rozstrzeliwane”. Jak cytuje dziś amerykański tygodnik „Time”, Trump stwierdził, że właśnie przez takie „szumowiny” musiał opóźnić swój atak na Iran.

3 listopada w Stanach Zjednoczonych odbędą się tzw. midterms, wybory połówkowe. Donald Trump pozostanie lokatorem Białego Domu niezależnie od wyniku głosowania, gdyż tym razem stawką będzie układ sił w Kongresie. Do obsadzenia jest wszystkich 435 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz około jedna trzecia miejsc w Senacie. Wybory te są jednak dla Trumpa niezwykle ważne, gdyż od nich zależy, jak silne będzie miał w Kongresie poparcie i wpływy. Chętnie więc udaje się na wiece wyborcze. Jak podaje „Time”, na ostatnim takim wydarzeniu - w Bullhead City w Arizonie - z jego ust padły niepokojące słowa.

Przykład idzie z góry, a agresywna retoryka może mieć tragiczne skutki

Moim zdaniem osoby ujawniające informacje powinny być rozstrzeliwane. Dawniej rozstrzeliwano ludzi, którzy ujawniali tajemnice - na przykład wtedy, gdy zdradzali, o której godzinie nastąpi atak na jakiś kraj - powiedział Trump w kontekście Iranu, który wraz z Izraelem zaatakował 28 lutego tego roku, rozpoczynając tym samym operację „Epicka Furia”.

Wśród komentatorów słowa te wzbudziły kontrowersje, ponieważ mówienie o „rozstrzeliwaniu” kogokolwiek jest realnie groźne społecznie. Oswaja język przemocy i może budować przyzwolenie na samosądy oraz represje zamiast na rzetelne postępowanie zgodne z prawem.

Takie słowa są szczególnie groźne, gdy padają z ust osób mających władzę lub duży wpływ na opinię publiczną. Ich oddziaływanie jest wtedy szczególnie silne, bowiem przykład idzie z góry, a agresywna retoryka chętnie jest naśladowana. W demokratycznym państwie ewentualną odpowiedzialność za ujawnienie tajemnic wyjaśniają niezależne sądy, z poszanowaniem praw człowieka, nie zaś groźby śmierci.

Atak na Iran „musiał zostać opóźniony”

Donald Trump powiedział to w kontekście planowanego przez USA ataku na Iran - najprawdopodobniej na trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne w czasie, gdy Teheran prowadził dwunastodniowy konflikt zbrojny z Izraelem.

Ktoś ujawnił czas naszego wyruszenia i czas przybycia na miejsce. Ktoś dokonał przecieku - jakiś łajdak. Powinien trafić do więzienia i zostać rozstrzelany. Powinien spędzić resztę życia za kratkami. Ujawnili, że wyruszamy o 12:07 z Missouri i ta informacja pojawiła się w „New York Timesie” i CNN - powiedział w Arizonie Trump.