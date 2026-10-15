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72 emerytowanych amerykańskich generałów, admirałów oraz innych wysokich rangą oficerów wojskowych zaapelowało do rządu USA, aby wycofał się z planów transmitowania na żywo egzekucji przez rozstrzelanie Nidala Hassana, który w 2009 roku w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie zabił 13 osób i ranił 32. „Wzywamy prezydenta, naszych przedstawicieli w Kongresie oraz wszystkich obywateli do podjęcia działań, które zapobiegną temu barbarzyńskiemu nadużyciu władzy” - cytuje wojskowych telewizja BBC.

Trump „zdecydowanie” za, wojskowi mówią: Stop

Emerytowani amerykańscy generałowie i prokuratorzy wojskowi wzywają Pentagon do odwołania transmisji na żywo „barbarzyńskiej” egzekucji. Zaznaczyli przy tym, że nie sprzeciwiają się samemu wykonywaniu kary śmierci.

W zeszłym tygodniu Pentagon ogłosił, że przeprowadzi publiczną transmisję z zaplanowanej na 3 grudnia egzekucji Nidala Hasana - psychiatry wojskowego, który zastrzelił 13 nieuzbrojonych amerykańskich żołnierzy w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie.

Plan ten spotkał się z krytyką zarówno ze strony ustawodawców z obu głównych partii politycznych, jak i przywódców religijnych. Teraz krytykę wyrazili też emerytowani amerykańscy wojskowi. Jak podaje BBC, w specjalnym liście napisali, że transmisja na żywo uczyniłaby z masowego mordercy „męczennika”.

W zeszłym tygodniu prezydent Donald Trump stwierdził, że „zdecydowanie” popiera pomysł transmisji na żywo, jednak - jak z kolei informuje CBS News - niektórzy przedstawiciele administracji są obecnie temu przeciwni. Według informacji przekazanych przez CBS, do wtorku prezydent Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Szala może się jednak przechylić na „tak”, biorąc pod uwagę choćby to, co Donald Trump powiedział 6 marca tego roku w Białym Domu, podczas spotkania z szefami firm technologicznych. Zwracając się do jednego z mówców, poprosił go o skrócenie wypowiedzi, bo - jak stwierdził - musi „wrócić i popatrzeć na wojnę”. Chodziło o konflikt z Iranem.

„Nigdy Rosja tak demonstracyjnie nie okazała braku szacunku wobec Ameryki” 28 lutego ubiegłego roku prezydent USA Donald Trump powiedział preyzdentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w Białym Domu, że ten „nie ma kart” w kwestii dyskusji warunków porozumienia z Rosją i amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Dziś natomiast…

„Publiczna egzekucja sprzeczna z zapisami konstytucji”

Wojskowi argumentowali jednak, że publiczna egzekucja byłaby sprzeczna z zapisami konstytucji USA, które chronią przed „okrutnymi i nietypowymi karami”, a także przekształciłaby coś, co powinno być „uroczystą i poważną karą”, w „widowisko dla voyeurów i gapiów”.

„Tego rodzaju eksploatatorska transmisja, uwłaczająca ludzkiej godności, splami honor wojska, które ją przeprowadza, oraz narodu, który na nią pozwala” - napisali wojskowi.