„Nigdy Rosja tak demonstracyjnie nie okazała braku szacunku wobec Ameryki”

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28 lutego ubiegłego roku prezydent USA Donald Trump powiedział prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w Białym Domu, że ten „nie ma kart” w kwestii dyskusji co do warunków porozumienia z Rosją i amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Dziś natomiast po raz kolejny Rosja zignorowała ogłoszony trzy dni temu przez Trumpa „rozejm energetyczny”, uderzając w Kijów. „Nigdy wcześniej Rosja tak demonstracyjnie nie okazała braku szacunku wobec Ameryki” - podsumował Zełenski.

Rosja przeprowadziła kilkugodzinną serię uderzeń rakietami balistycznymi na Kijów i obwód kijowski w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wydał przed godz. 9 polskiego czasu komunikat, w którym poinformował, że tej nocy Putin użył 39 rakiet balistycznych, amunicji kasetowej i ponad 120 dronów, w tym odrzutowych, przeciwko sektorowi energetycznemu i krytycznej infrastrukturze w Kijowie, obwodzie kijowskim i w Charkowie.

Sprecyzował, że Rosja trafiła w kluczowy obiekt energetyczny dostarczający Kijowowi ciepło i energię elektryczną. Uderzenie - które, jak stwierdził Zełenski, nastąpiło „bez wcześniejszego ostrzeżenia ze strony naszych partnerów” - objęło elektrociepłownię Darnycka CHP-4 (CHPP-4), znajdującą się na lewym brzegu Dniepru, oraz cywilny budynek mieszkalny.

Celowy rosyjski atak balistyczny dotyczył dokładnie sektora energetycznego po tym, jak Prezydent Ameryki ogłosił wstrzymanie broni. Atak był całkowicie celowy i w ogromnej skali - nigdy wcześniej Rosja tak demonstracyjnie nie okazała braku szacunku wobec Ameryki. Rosja nie uważa oświadczeń Prezydenta Ameryki za silne. Przynajmniej 600 tys. osób obecnie, niestety, jest bez prądu - napisał Zełenski.

W niedzielę 11 października prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na - jak to określił - „rozejm energetyczny”. Trump przekazał, że porozumienie ma obowiązywać natychmiast. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących jego warunków. „Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” - napisał. Prezydent Ukrainy powiedział portalowi Axios, że to dla niego nowa informacja. Rosja również nie potwierdziła oficjalnie, że o rozejmie wie lub że takowy wszedł lub ma wejść w życie.

To dobra wiadomość dla wszystkich, ważne jest, aby stało się to częścią rzeczywistości. Ukraina popiera wszelkie realne i wiarygodne formy zawieszenia broni i zakończenia wojny. Ukraina jest gotowa nie atakować rosyjskich źródeł energii i liczymy na podobną gotowość Rosji oraz zgodę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w tej sprawie. Z zadowoleniem przyjmujemy takie porozumienie - mówił Zełenski.

Jeszcze tego samego dnia, 11 października, wojska rosyjskie zaatakowały elektrownię EC-5 w Charkowie, drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie, kluczowy element infrastruktury krytycznej, który odpowiadał za dostarczanie prądu i ciepła dla około 23 proc. mieszkańców Charkowa i okolicznych rejonów.