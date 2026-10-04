Tragiczna powódź w Katalonii. Dwie osoby nie żyją

RMF24

Tragiczne skutki ulew i powodzi w Katalonii. Służby potwierdziły dotychczas śmierć dwóch osób, ale bilans ofiar może wzrosnąć, bowiem jedna osoba jest poszukiwana w nadmorskim kurorcie Pineda de Mar.

Ludzie stojący przy ujściu wezbranej rzeki Besos na północ od Barcelony, 04.10.2026 r. (fot. Rex Features)

Ludzie stojący przy ujściu wezbranej rzeki Besos na północ od Barcelony, 04.10.2026 r. (fot. Rex Features) / East News

Szef katalońskiego rządu Salvador Illa przekazał w niedzielę na platformie X, że sytuacja w regionie jest „skomplikowana”. Władze zaapelowały do mieszkańców, by - o ile to możliwe - pozostali w domach.

W regionie obowiązuje najwyższy, czerwony stopień zagrożenia.

Dwie ofiary żywiołu

Jedna z ofiar śmiertelnych to mężczyzna, na którego zawaliła się ściana w miejscowości Tordera, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Druga osoba zginęła w niedzielę w gminie Montornes del Valles pod Barceloną.

Służby prowadzą także poszukiwania mieszkańca Pineda de Mar, popularnego kurortu na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Utrudnienia na lotnisku i kolei

Ulewne opady deszczu doprowadziły do podtopień w miejscowościach w pobliżu Barcelony. Jak podała agencja Reutera, żywioł zakłócił funkcjonowanie transportu i codzienne życie mieszkańców.

Na lotnisku w Barcelonie część lotów była opóźniona o kilka godzin lub odwołana - informował dziennik „La Vanguardia”. Problemy wystąpiły również na kolei. Niektóre lokalne sklepy zmieniły godziny otwarcia.

Niebezpieczna pogoda utrzymuje się w Katalonii od kilku dni. Już wcześniej zamykano szkoły w części miast, a także odwoływano niektóre wydarzenia, między innymi w barcelońskiej operze Gran Teatre del Liceu.