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Tragiczna powódź w Katalonii. Dwie osoby nie żyją

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (14:59)

Tragiczne skutki ulew i powodzi w Katalonii. Służby potwierdziły dotychczas śmierć dwóch osób, ale bilans ofiar może wzrosnąć, bowiem jedna osoba jest poszukiwana w nadmorskim kurorcie Pineda de Mar.

Tragiczna powódź w Katalonii. Dwie osoby nie żyją
Ludzie stojący przy ujściu wezbranej rzeki Besos na północ od Barcelony, 04.10.2026 r. (fot. Rex Features) /East News

Szef katalońskiego rządu Salvador Illa przekazał w niedzielę na platformie X, że sytuacja w regionie jest „skomplikowana”. Władze zaapelowały do mieszkańców, by - o ile to możliwe - pozostali w domach.

W regionie obowiązuje najwyższy, czerwony stopień zagrożenia.

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Dwie ofiary żywiołu

Jedna z ofiar śmiertelnych to mężczyzna, na którego zawaliła się ściana w miejscowości Tordera, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Druga osoba zginęła w niedzielę w gminie Montornes del Valles pod Barceloną.

Służby prowadzą także poszukiwania mieszkańca Pineda de Mar, popularnego kurortu na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

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Utrudnienia na lotnisku i kolei

Ulewne opady deszczu doprowadziły do podtopień w miejscowościach w pobliżu Barcelony. Jak podała agencja Reutera, żywioł zakłócił funkcjonowanie transportu i codzienne życie mieszkańców.

Na lotnisku w Barcelonie część lotów była opóźniona o kilka godzin lub odwołana - informował dziennik „La Vanguardia”. Problemy wystąpiły również na kolei. Niektóre lokalne sklepy zmieniły godziny otwarcia.

Niebezpieczna pogoda utrzymuje się w Katalonii od kilku dni. Już wcześniej zamykano szkoły w części miast, a także odwoływano niektóre wydarzenia, między innymi w barcelońskiej operze Gran Teatre del Liceu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hiszpania powódź
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