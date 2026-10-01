„Sytuacja jest tragiczna”. Powódź błyskawiczna na Krecie, do mieszkańców wysłano alerty

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„Sytuacja jest tragiczna. Mam 50 lat i nie pamiętam, żeby coś takiego się wydarzyło” – mówi w rozmowie z portalem prothema.gr burmistrz gminy Milopotamos, Georgios Klados o sytuacji na północy Krety. Wyspa po intensywnych ulewach walczy z podtopieniami. W pobliżu miasta Retimno częściowo zawalił się most, gdy jechały nim dwie osoby. Woda zalewa domy, a w niektórych miejscowościach brakuje prądu.

Z powodu ulewnych deszczów burmistrz domaga się wprowadzenia stanu wyjątkowego. Woda wdarła się do wiosek, wszędzie leżą gruzy. Zawalił się most z samochodem terenowym, którym jechała para. Na szczęście uniknęliśmy najgorszego. W tej chwili są w szpitalu – powiedział Klados.

Chodzi mu o sytuację z Livadii, górskiej miejscowości położonej około 40 kilometrów na południowy zachód od Heraklionu. Most częściowo się zawalił, gdy znajdował się na nim samochód osobowy z dwojgiem pasażerów.

Jesteśmy największą gminą hodowlaną w Grecji i w tej chwili nie mamy dojazdu do owczarni. Mówimy o strasznej katastrofie – podkreślił. Służby poszukują jednego z pasterzy, który w środę wieczorem udał się do swojej owczarni i od tamtej pory nie dawał oznak życia.

Morze wciągnęło samochody, problemy z dostawą prądu

Greckie media informują, że do nietypowej sytuacji doszło w Chersonisos, gdzie rwąca woda porwała do morza kilka samochodów. Wiele dróg na Krecie jest nieprzejezdnych, część miejscowości nie ma dostępu do prądu.

W Heraklionie mogą się pojawić też problemy z wodą. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, które spowodowały poważne problemy z siecią elektryczną, prawdopodobnie dojdzie do kłopotów z zaopatrzeniem w wodę w niemal całym Heraklionie i okolicach. Mieszkańcy są proszeni o racjonalne korzystanie z zasobów.

Jedne z największych strat notuje się w miejscowości Zonian. Internet obiegają zdjęcia zalanych domów. Mieszkańcy są odcięci od prądu.

W obawie przed następstwami gwałtownych ulew mieszkańcom kilku miejscowości wysłano alert 112 z zaleceniem ograniczenia przemieszczania się.