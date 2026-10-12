Tragedia w zoo. Mężczyzna wskoczył do wybiegu dla tygrysów

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Nie żyje mężczyzna, który w sobotę wskoczył do wybiegu dla tygrysów w ogrodzie zoologicznym Yorkshire Wildlife Park niedaleko Doncaster. Zwierzęciu nic się nie stało.

Policja Yorkshire dostała informację o incydencie w sobotę o 13:35 czasu miejscowego. Ze zgłoszenia wynikało, że nieuprawniona osoba znalazła się na terenie wybiegu dla tygrysów. Wielki kot w odpowiedzi zaatakował mężczyznę.

Na miejscu pojawiło się pogotowie, które udzieliło pomocy mężczyźnie, ale jego obrażenia były tak duże, że nie udało się go uratować. Rodzina mężczyzny została poinformowana o śmierci krewnego i otrzymała odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Tygrys nie odniósł żadnych obrażeń. Nie zagraża społeczeństwu – podkreśliła policja.

Ogród zoologiczny był ewakuowany, a w niedzielę nie został otwarty. Władze obiektu wydały komunikat w sprawie tragedii.

„Jesteśmy głęboko zasmuceni dzisiejszym tragicznym wydarzeniem. Nasze myśli i szczere wyrazy współczucia kierujemy do rodziny i bliskich osoby, która straciła życie. Ściśle współpracujemy z policją i odpowiednimi władzami i prosimy o uszanowanie prywatności osób dotkniętych tą tragedią w tym niezwykle trudnym czasie” – zaznaczono.

„Kraina tygrysów” od 2011 roku

Yorkshire Wildlife Park rozpoczął działalność w 2009 roku, a jedna z jego głównych atrakcji - „Kraina tygrysów” - została otwarta w 2011 roku. Ma ona powierzchnię około 0,8 hektara - podaje AP. Żyją w niej zagrożone wyginięciem tygrysy amurskie, zwane także tygrysami syberyjskimi. Jak informuje park na swojej stronie internetowej, na terenie wybiegu znajduje się podwyższona kładka o długości 300 metrów, z której zwiedzający mogą obserwować wielkie koty przemierzające lasy i łąki oraz bawiące się w basenie przy wodospadzie.