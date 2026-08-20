Tragedia podczas wakacji w Turcji. Nie żyje turysta z Polski

RMF24

Polski turysta nie żyje, do tragedii doszło w hotelu w Turcji – informuje TVN24. Biuro podróży, które organizowało wyjazd, potwierdziło tę informację.

Do tragedii doszło w środę (19 sierpnia) wieczorem w hotelu w miejscowości Bogazkent, położonej w pobliżu popularnego kurortu Belek w Turcji. Polski turysta - według świadka, który skontaktował się z TVN24 - utopił się w basenie hotelu.

Dziennikarze TVN24 skontaktowali się z biurem podróży Itaka, z którym mężczyzna pojechał do Turcji na wakacje.

„Potwierdzamy, że wczoraj wieczorem w hotelu Sensitive Premium Resort & Spa w Turcji doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł polski turysta” – przekazała Itaka.

Biuro zapewniło, że „o zaistniałej sytuacji zostali poinformowani polski konsulat oraz ubezpieczyciel”.