Kąpała się w jeziorze, zakaziła się amebą „zjadającą mózg”. 8-latka nie żyje

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8-latka z amerykańskiej Luizjany zmarła po zakażeniu niezwykle rzadkim gatunkiem ameby „zjadającej mózgi”. Ameba ta występuje w ciepłej wodzie słodkiej. Informację o śmierci dziewczynki przekazała jej rodzina.

8-latka zakaziła się amebą Naegleria fowleri podczas pływania w jeziorze, zdj. ilustracyjne, autor mdsalehahmmadsajib

8-latka zakaziła się amebą Naegleria fowleri podczas pływania w jeziorze, zdj. ilustracyjne, autor mdsalehahmmadsajib / Shutterstock

Lillian Smart z Ruston w Luizjanie zmarła w weekend. Wcześniej zdiagnozowano u niej zakażenia Naegleria fowleri. To jednokomórkowa ameba, opisywana jako „pożerająca mózgi”. Rozwija się w zbiornikach słodkowodnych w całych Stanach Zjednoczonych. Może przedostać się do nosa, powodując infekcję znaną jako pierwotne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (PAM). Prawie zawsze kończy się ona śmiercią.

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„Uciekła z naszych ramion”

„Wczoraj wieczorem Lillian uciekła z naszych ramion w ramiona Jezusa” – napisali w niedzielę na Facebooku jej rodzice, Daniel i Rebecca Smart.

„Urazy mózgu były zbyt poważne, by jej małe ciało mogło się z nich wyleczyć. Wszyscy robili, co w ich mocy, żeby ją tu zatrzymać” – dodali.

„Jesteśmy zdruzgotani i szczerze mówiąc, nie wiemy, co robić dalej. (…) Módlcie się za naszych chłopców. Będą tego bardzo potrzebować” – podkreślili.

Departament Zdrowia Luizjany poinformował, że do zakażenia prawdopodobnie doszło podczas pływania w jeziorze Claiborne w północnej Luizjanie.

U Lillian doszło do obrzęku mózgu

Jak wynika z wpisu jej matki na Facebooku, Lillian od zeszłego tygodnia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Do szpitala przyjęto ją z powodu gorączki, która spowodowała podwójne widzenie.

Dziewczynka zmarła w szpitalu tuż po swoich ósmych urodzinach. Rodzina napisała wcześniej, że wystąpił u niej znaczny obrzęk mózgu.

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Gdzie występuje Naegleria fowleri?

Naegleria fowleri jest powszechna w ciepłych jeziorach słodkowodnych, rzekach, kanałach i stawach w całych Stanach Zjednoczonych.

Według Departamentu Zdrowia USA, między 1937 a 2025 rokiem w Stanach Zjednoczonych odnotowano około 180 potwierdzonych zakażeń taką amebą.

Ameba staje się niebezpieczna w wodzie o temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza.

„Ameba występuje naturalnie, a w zbiornikach wodnych nie wykonuje się rutynowych testów środowiskowych na obecność Naegleria fowleri” – poinformował Departament Zdrowia Luizjany.

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Jak można zarazić się amebą „zjadającą mózg”?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, władze sanitarne zalecają zakrywanie nosa lub noszenie klipsa na nos podczas skakania lub nurkowania w słodkiej wodzie. Zalecają także, by pływając w ciepłej wodzie trzymać głowy nad powierzchnią.

Naegleria fowleri można zarazić się jedynie, gdy przedostanie się do nosa. Nie można się nią zarazić się poprzez połknięcie skażonej wody ani od innej osoby, która jest zakażona.

Objawy zakażenia taką amebą to: