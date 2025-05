Wiosna i lato to najlepszy moment, by tchnąć życie w ogród i zamienić go w prawdziwą strefę rodzinnej rozrywki! Dmuchane zamki, trampoliny, huśtawki czy baseny to nie tylko gwarancja dziecięcej radości, ale też świetny sposób na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Stwórz miejsce, do którego każdy będzie chciał wracać!

Kurnik Smoby 7600890100

Kurnik Smoby 7600890100 to funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie dla osób planujących hodowlę drobiu w przydomowym ogrodzie. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności konserwacji. Konstrukcja kurnika została zaprojektowana z myślą o komforcie zarówno zwierząt, jak i użytkowników. Wyposażony w cztery duże drzwi, które można zamknąć na noc, umożliwia łatwy dostęp do wnętrza oraz zapewnia bezpieczeństwo kur. Specjalna konstrukcja dachu i rynna pozwalają na zbieranie deszczówki, która może być gromadzona w pojemniku i wykorzystywana do napojenia kur. Kurnik pomieści do 5 kur, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych hodowli przydomowych. Dodatkowo do kurnika dołączone jest plastikowe jajko oraz książeczka informacyjna dla dzieci, co może stanowić edukacyjny element dla najmłodszych członków rodziny.

SPRAWDŹ KURNIK SMOBY 7600890100!

Dmuchany zamek Bestway Fisher-Price 93553

Dmuchany zamek Bestway Fisher-Price 93553 to kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, który zapewni godziny radosnej zabawy na świeżym powietrzu. Wykonany z wytrzymałego PVC posiada wymiary 175 x 173 x 135 centymetrów i jest przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Maksymalne obciążenie wynosi 85 kilogramów, co pozwala na jednoczesną zabawę kilku maluchów. Miękka, nadmuchiwana podłoga oraz wysokie, nadmuchiwane ścianki zapewniają bezpieczeństwo podczas skakania i zabawy. Przezroczyste panele boczne umożliwiają rodzicom łatwe monitorowanie dzieci podczas zabawy. Zamek jest łatwy do nadmuchania i przenoszenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem na letnie dni w ogrodzie.

SPRAWDŹ DMUCHANY ZAMEK BESTWAY Fisher Price 93553!

Plac zabaw Gockowiak Amico

Zestaw huśtawek Amico to wszechstronny plac zabaw, który zapewni dzieciom aktywną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu. W skład zestawu wchodzi huśtawka pojedyncza, huśtawka typu "bocianie gniazdo", kosz do koszykówki z piłką, mata celnościowa z piłką do piłki nożnej oraz pompka. Konstrukcja wykonana jest z malowanej proszkowo stali, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Huśtawki wytrzymują obciążenie do 70 kilogramów każda, a cały zestaw ma maksymalne obciążenie 140 kilogramów. Dodatkowe elementy, takie jak siatki zabezpieczające i szpilki mocujące, zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Zestaw posiada certyfikaty CE i EN71, co potwierdza jego zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa. Łatwy montaż i czytelna instrukcja w języku polskim sprawiają, że zestaw jest przyjazny dla użytkowników.

SPRAWDŹ PLAC ZABAW GOCKOWIAK AMICO!

Basen Avenli J-LSC17798EU 300 x 76 cm

Basen Avenli J-LSC17798EU o wymiarach 300 x 76 cm to idealne rozwiązanie dla rodzin poszukujących sposobu na ochłodę w gorące dni. Konstrukcja basenu oparta jest na solidnym stelażu z aluminium, co zapewnia stabilność i trwałość. Pojemność basenu wynosi 4 383 litry, co pozwala na komfortową kąpiel dla kilku osób jednocześnie. W zestawie znajduje się wydajna pompa filtrująca o mocy 50 watów, która utrzymuje wodę w czystości, zmniejszając konieczność częstego jej wymieniania. Dodatkowo pokrywa basenowa zabezpiecza wodę przed liśćmi, owadami i innymi zanieczyszczeniami redukując częstotliwość czyszczenia. Basen jest łatwy w montażu i demontażu, co umożliwia jego przechowywanie poza sezonem.

SPRAWDŹ BASEN AVENLI J-LSC17798EU!

Trampolina ogrodowa Patio Fitness 47679

Trampolina ogrodowa Patio Fitness 47679 to doskonałe urządzenie do aktywnej zabawy i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Jej średnica to 122 centymetry. Trampolina jest odpowiednia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, oferując maksymalne obciążenie do 120 kilogramów. Konstrukcja trampoliny składa się z mocnego stelaża stalowego, malowanego proszkowo dla lepszej ochrony przed korozją. Matę do skakania wykonano z wysokiej jakości polipropylenu, a mocowana jest do konstrukcji za pomocą 30 sprężyn z drutu galwanizowanego przykrytych specjalną osłoną.

SPRAWDŹ TRAMPOLINĘ OGRODOWĄ PATIO FITNESS 47679!