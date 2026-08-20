To obserwatorium kosmiczne wkrótce może spłonąć. Fiasko misji NASA

Czym jest obserwatorium Swift?
Obserwatorium Swift ma formę przypominającą satelitę. Należy do NASA i bada od 2004 r. rozbłyski gamma oraz inne zjawiska zachodzące w kosmosie. Znajduje się ok. 347 km nad Ziemią.
Aby przedłużyć jego działalności o kolejne lata, opracowano plan podniesienia obserwatorium na inną orbitę – na wysokości ok. 600 km nad Ziemią. To pierwsza tego rodzaju amerykańska misja.
Problemy techniczne pokrzyżowały plany misji
Statek LINK (firmy Katalyst Space) został wystrzelony na początku lipca. Jego zadaniem było zbliżenie się do obserwatorium Swift, przyczepienie się do niego, a następnie przetransportowanie go na wyższą orbitę.
Statek doznał jednak problemów technicznych – poinformowała agencja Reutera. Zaczął w sposób niekontrolowany wirować w przestrzeni kosmicznej. Inżynierowie przez kilka tygodni próbowali odzyskać nad nim kontrolę. W ubiegłym tygodniu zastosowali nową wersję oprogramowania odpowiedzialnego za kontrolę położenia statku. Spowolniło ono obrót, ale nie zdołało go całkowicie zatrzymać.
Obserwatorium może wejść w atmosferę Ziemi i spłonąć
„Po dalszym monitorowaniu i analizie stanu statku LINK firma Katalyst Space oraz NASA wspólnie stwierdziły, że z powodu utrzymujących się problemów z kontrolą położenia (statku) misja nie obejmie przechwycenia i przeniesienia obserwatorium NASA Neil Gehrels Swift na wyższą orbitę” – poinformowały Katalyst i NASA we wspólnym oświadczeniu.
Niepowodzenie misji oznacza, że obserwatorium Swift prawdopodobnie w sposób naturalny wejdzie w atmosferę Ziemi i spłonie jeszcze w tym roku. Wyceniane jest ono na około 500 mln dolarów.