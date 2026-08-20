To obserwatorium kosmiczne wkrótce może spłonąć. Fiasko misji NASA

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NASA i firma Katalyst poinformowały o odwołaniu misji, mającej na celu uratowanie starzejącego się obserwatorium kosmicznego Swift, które ma formę przypominającą satelitę. Statek wysłany do przetransportowania go doznał problemów technicznych. Obserwatorium prawdopodobnie w sposób naturalny wejdzie w atmosferę Ziemi i spłonie jeszcze w tym roku

Czym jest obserwatorium Swift?

Obserwatorium Swift ma formę przypominającą satelitę. Należy do NASA i bada od 2004 r. rozbłyski gamma oraz inne zjawiska zachodzące w kosmosie. Znajduje się ok. 347 km nad Ziemią.

Aby przedłużyć jego działalności o kolejne lata, opracowano plan podniesienia obserwatorium na inną orbitę – na wysokości ok. 600 km nad Ziemią. To pierwsza tego rodzaju amerykańska misja.

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Problemy techniczne pokrzyżowały plany misji

Statek LINK (firmy Katalyst Space) został wystrzelony na początku lipca. Jego zadaniem było zbliżenie się do obserwatorium Swift, przyczepienie się do niego, a następnie przetransportowanie go na wyższą orbitę.

Statek doznał jednak problemów technicznych – poinformowała agencja Reutera. Zaczął w sposób niekontrolowany wirować w przestrzeni kosmicznej. Inżynierowie przez kilka tygodni próbowali odzyskać nad nim kontrolę. W ubiegłym tygodniu zastosowali nową wersję oprogramowania odpowiedzialnego za kontrolę położenia statku. Spowolniło ono obrót, ale nie zdołało go całkowicie zatrzymać.

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Obserwatorium może wejść w atmosferę Ziemi i spłonąć

„Po dalszym monitorowaniu i analizie stanu statku LINK firma Katalyst Space oraz NASA wspólnie stwierdziły, że z powodu utrzymujących się problemów z kontrolą położenia (statku) misja nie obejmie przechwycenia i przeniesienia obserwatorium NASA Neil Gehrels Swift na wyższą orbitę” – poinformowały Katalyst i NASA we wspólnym oświadczeniu.

Niepowodzenie misji oznacza, że obserwatorium Swift prawdopodobnie w sposób naturalny wejdzie w atmosferę Ziemi i spłonie jeszcze w tym roku. Wyceniane jest ono na około 500 mln dolarów.