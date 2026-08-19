Nowy krater na Księżycu. NASA pokazała zdjęcia

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Górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX uderzył w powierzchnię Księżyca 5 sierpnia. NASA opublikowała zdjęcia powstałego krateru, wykonane sześć dni później przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter. Zagłębienie ma około 18 metrów szerokości i mniej niż 3 metry głębokości.

Obiekt, który uderzył naturalnego satelitę Ziemi, był górnym członem Falcona 9 użytego w styczniu 2025 roku do wyniesienia na orbitę księżycowego lądownika Blue Ghost 1 firmy Firefly Aerospace.

Po wykonaniu zadania człon rakiety pozostawał na trajektorii, na którą wpływały m.in. aktywność Słońca oraz oddziaływanie grawitacyjne Ziemi i Księżyca. Według NASA zderzenie z Księżycem było niezamierzone i nie wiązało się z zagrożeniem dla Ziemi.

Zdjęcia wykonał należący do NASA Lunar Reconnaissance Orbiter między 11 a 12 sierpnia, sześć dni po uderzeniu górnego członu rakiety Falcon 9 w powierzchnię Księżyca (fot. NASA)

Zdjęcia z wysokości 96 kilometrów

Sonda LRO sfotografowała miejsce uderzenia 11 i 12 sierpnia. Przelatywała wówczas około 96 kilometrów nad powierzchnią Księżyca z prędkością blisko 1,6 km na sekundę.

Aby uzyskać obrazy krateru, kontrolerzy misji zmienili orientację sondy i wykonali zdjęcia pod różnymi kątami oraz przy odmiennym oświetleniu. Takie obserwacje pozwoliły oszacować wielkość zagłębienia i przeanalizować materiał wyrzucony podczas zderzenia.

Na fotografiach widoczne są jasne oraz ciemne smugi wokół krateru. Jasny materiał pochodzi prawdopodobnie z głębszych warstw regolitu, natomiast ciemniejsze obszary to pył i skały długo wystawione na promieniowanie i uderzenia mikrometeorytów.

Zdjęcia wykonał należący do NASA Lunar Reconnaissance Orbiter między 11 a 12 sierpnia, sześć dni po uderzeniu górnego członu rakiety Falcon 9 w powierzchnię Księżyca (fot. NASA)

Lokalizację zderzenia pomagali ustalić niezależni astronomowie oraz specjaliści NASA. Krater kilka godzin po uderzeniu zarejestrował również południowokoreański orbiter Danuri.

NASA podała, że wcześniejsze prognozy miejsca upadku okazały się trafne z dokładnością około kilometra. Dane z obserwacji mają pomóc w analizie skutków uderzeń na powierzchni Księżyca, planowaniu przyszłych misji i rozwijaniu metod śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej.