To najpiękniejsze miasteczko świata. Pozwala uniknąć tłumów

Oto najpiękniejsze miasteczko na świecie
Tytuł najpiękniejszego miasteczka świata według magazynu „Condé Nast Traveler” należy do Praiano we Włoszech. Malownicza miejscowość ma wszystko, czego można oczekiwać od włoskiego Wybrzeża Amalfi, a jednocześnie – jak zauważają autorzy rankingu – pozwala uniknąć tłumów i atmosfery przesadnie zatłoczonego kurortu.
Położone między Positano a Amalfi miasteczko zachwyca słonecznymi plażami, zabytkowymi kościołami oraz charakterystyczną dla regionu misterną ceramiką. Jednym z architektonicznych skarbów Praiano jest kościół św. Gennaro, wyróżniający się między innymi dekoracyjnymi płytkami.
Miejscowość zachowała przy tym bardziej kameralny charakter niż jej sławniejsi sąsiedzi. To właśnie połączenie spektakularnego krajobrazu, lokalnej kultury i spokojnego rytmu życia przesądziło o przyznaniu Praiano palmy pierwszeństwa.
Biei w Japonii i Baños w Ekwadorze. Propozycje dla miłośników przyrody
Drugie miejsce należy do Biei na japońskiej wyspie Hokkaido. To zupełnie inny rodzaj piękna niż ten, który oferuje śródziemnomorskie wybrzeże. Zamiast błękitnego morza są tu rozległe pola, łagodne wzniesienia i wodospady. Latem krajobraz Biei pokrywają dywany lawendy, maków, nagietków i innych kwiatów, tworząc niemal surrealistyczną paletę barw.
To właśnie natura jest największą gwiazdą tego miejsca. Hokkaido słynie z jezior, gorących źródeł i górskich krajobrazów, a Biei pozwala oglądać je w wyjątkowo malarskiej scenerii. „Condé Nast Traveler” przekonuje, że właśnie tutaj można odkryć mniej oczywiste oblicze Japonii – dalekie od zatłoczonych ulic Tokio czy Kioto.
Trzecia pozycja prowadzi do Ekwadoru. Miasteczko Baños położone jest w cieniu aktywnego wulkanu Tungurahua i otoczone gęstymi lasami oraz iście rajskimi krajobrazami dorzecza Amazonki. To miejsce dla tych, którzy zamiast miejskiego zwiedzania wybierają kontakt z przyrodą i odrobinę adrenaliny. Jedną z największych atrakcji jest bowiem słynna „huśtawka końca świata”, która dzięki zdjęciom publikowanym w internecie stała się szczególnie rozpoznawalnym symbolem regionu.
Jakie europejskie miasteczka wyróżniono?
W pierwszej dziesiątce globalnego zestawienia, poza zwycięskim Praiano, znalazły się też inne europejskie perełki. Czwarta lokala przypadła angielskiemu Burford. Nazywane bramą do regionu Cotswolds, miasteczko urzeka średniowieczną architekturą, kamiennymi domami i zabytkową High Street, przy której stoją budynki nawiązujące do epoki Tudorów.
Piąte miejsce zajmuje Bled, jeden z najbardziej malowniczych zakątków Słowenii. Jego wizytówką jest szmaragdowe polodowcowe jezioro z niewielką wyspą, na której wznosi się kościół, oraz XII-wieczny zamek górujący nad taflą wody.
Nad wszystkim rozciąga się panorama Alp Julijskich. Bled zachwyca przy tym nie tylko krajobrazem – samo miasteczko oferuje kameralne restauracje i możliwość przepłynięcia jeziora tradycyjnymi drewnianymi łódkami.
Tam zaczyna się prawdziwy urok podróżowania?
Światowe metropolie niewątpliwie kuszą wieloma atrakcjami, lecz prawdziwy urok podróżowania często zaczyna się tam, gdzie kończy się wielkomiejski zgiełk. To właśnie niewielkie miejscowości – pełne brukowanych uliczek, kameralnych restauracji, zabytkowych świątyń i krajobrazów, których nie sposób zapomnieć – stały się bohaterami najnowszego zestawienia „Condé Nast Traveler”.
Opublikowana niedawno lista „The 20 Most Beautiful Towns in the World for Every Type of Traveler” (20 najpiękniejszych miejscowości na świecie dla każdego typu podróżnika) dowodzi, że w turystyce zdominowanej przez słynne stolice wciąż jest miejsce na mniej oczywiste adresy.