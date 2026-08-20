To najpiękniejsze miasteczko świata. Pozwala uniknąć tłumów

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Prestiżowy magazyn „Condé Nast Traveler” opublikował listę najpiękniejszych miasteczek świata. Autorzy zestawienia przyglądali się miejscom, w których architektura, historia, krajobraz i atmosfera tworzą wyjątkową całość. Jaka miejscowość znalazła się na szczycie?

Oto najpiękniejsze miasteczko na świecie

Tytuł najpiękniejszego miasteczka świata według magazynu „Condé Nast Traveler” należy do Praiano we Włoszech. Malownicza miejscowość ma wszystko, czego można oczekiwać od włoskiego Wybrzeża Amalfi, a jednocześnie – jak zauważają autorzy rankingu – pozwala uniknąć tłumów i atmosfery przesadnie zatłoczonego kurortu.

Położone między Positano a Amalfi miasteczko zachwyca słonecznymi plażami, zabytkowymi kościołami oraz charakterystyczną dla regionu misterną ceramiką. Jednym z architektonicznych skarbów Praiano jest kościół św. Gennaro, wyróżniający się między innymi dekoracyjnymi płytkami.

Kościół św. Gennaro w Praiano / Shutterstock

Miejscowość zachowała przy tym bardziej kameralny charakter niż jej sławniejsi sąsiedzi. To właśnie połączenie spektakularnego krajobrazu, lokalnej kultury i spokojnego rytmu życia przesądziło o przyznaniu Praiano palmy pierwszeństwa.

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Biei w Japonii i Baños w Ekwadorze. Propozycje dla miłośników przyrody

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Biei na japońskiej wyspie Hokkaido / Shutterstock

To właśnie natura jest największą gwiazdą tego miejsca. Hokkaido słynie z jezior, gorących źródeł i górskich krajobrazów, a Biei pozwala oglądać je w wyjątkowo malarskiej scenerii. „Condé Nast Traveler” przekonuje, że właśnie tutaj można odkryć mniej oczywiste oblicze Japonii – dalekie od zatłoczonych ulic Tokio czy Kioto.

Zabytki, winnice i 900 km raju. Oto najpiękniejsza trasa rowerowa świata Płaski teren, dobrze utrzymane ścieżki i aż 22 bajkowe zamki na trasie. Prestiżowy magazyn „Time Out” wybrał najpiękniejszą trasę rowerową świata. Ten niezwykły szlak liczy ponad 900 kilometrów i znajduje się w Europie.

Trzecia pozycja prowadzi do Ekwadoru. Miasteczko Baños położone jest w cieniu aktywnego wulkanu Tungurahua i otoczone gęstymi lasami oraz iście rajskimi krajobrazami dorzecza Amazonki. To miejsce dla tych, którzy zamiast miejskiego zwiedzania wybierają kontakt z przyrodą i odrobinę adrenaliny. Jedną z największych atrakcji jest bowiem słynna „huśtawka końca świata”, która dzięki zdjęciom publikowanym w internecie stała się szczególnie rozpoznawalnym symbolem regionu.

Baños, Ekwador. „Huśtawka końca świata” / Shutterstock

Jakie europejskie miasteczka wyróżniono?

W pierwszej dziesiątce globalnego zestawienia, poza zwycięskim Praiano, znalazły się też inne europejskie perełki. Czwarta lokala przypadła angielskiemu Burford. Nazywane bramą do regionu Cotswolds, miasteczko urzeka średniowieczną architekturą, kamiennymi domami i zabytkową High Street, przy której stoją budynki nawiązujące do epoki Tudorów.

Burford, Anglia / Shutterstock

Piąte miejsce zajmuje Bled, jeden z najbardziej malowniczych zakątków Słowenii. Jego wizytówką jest szmaragdowe polodowcowe jezioro z niewielką wyspą, na której wznosi się kościół, oraz XII-wieczny zamek górujący nad taflą wody.

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Bled, Słowenia / Shutterstock

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