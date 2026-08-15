Zabytki, winnice i 900 km raju. Oto najpiękniejsza trasa rowerowa świata

RMF24

Płaski teren, dobrze utrzymane ścieżki i aż 22 bajkowe zamki na trasie. Prestiżowy magazyn „Time Out” wybrał najpiękniejszą trasę rowerową świata. Ten niezwykły szlak liczy ponad 900 kilometrów i znajduje się w Europie.

Światowy numer jeden. Eksperci „Time Out” wybrali najpiękniejszą trasę

Najnowszy ranking przygotowany przez prestiżowy magazyn podróżniczy „Time Out” wskazuje, że francuska trasa La Loire à Vélo jest najpiękniejszą trasą rowerową globu. Dolina Loary, znana z niezrównanych walorów krajobrazowych i historycznych, już od dawna przyciąga turystów z całego świata. Teraz zyskała także miano światowego lidera wśród rowerowych szlaków.

Region ten słynie nie tylko z winnic i wykwintnej kuchni, ale przede wszystkim z bajkowych zamków oraz widoków, które sprawiły, że został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejażdżka rowerowa doliną Loary to nie tylko okazja do aktywnego wypoczynku, ale także prawdziwa podróż przez historię i kulturę Francji.

Anglia z nowym rekordem. Otwarto ​najdłuższy na świecie szlak przybrzeżny Anglia oficjalnie otworzyła najdłuższy na świecie zarządzany szlak pieszy wzdłuż wybrzeża, liczący aż 4327 kilometrów. To przełomowy moment dla miłośników pieszych wędrówek, który nastąpił po 18 latach prac i siedmiu zmianach na stanowisku premiera…

22 zamki i 900 kilometrów przygody. Co czeka na szlaku?

La Loire à Vélo to szlak, który rozpoczyna się w okolicach Nevers i prowadzi przez takie miasta jak Orlean, Tours czy Angers, aż do ujścia Loary do Atlantyku, w pobliżu Saint-Brevin-les-Pins. Cała trasa liczy ponad 900 kilometrów, a jej pokonanie to wyjątkowe przeżycie zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z turystyką rowerową.

Na trasie znajduje się aż 22 zamki, w tym słynny Château d’Angers, w którym podziwiać można legendarny Gobelin Apokalipsy z XIV wieku. Rowerzyści mają okazję przejechać przez urokliwe francuskie miasteczka, zatrzymać się w lokalnych restauracjach serwujących regionalne specjały i cieszyć się spokojem oraz harmonią otaczającej natury.

Wszyscy fotografują tę wieżę. Oto najbardziej niesamowite jezioro we Włoszech Pocztówkowy widok, który zapiera dech w piersiach, skrywa bolesną przeszłość. Z turkusowej tafli alpejskiego jeziora Lago di Resia wyłania się samotna, XIV-wieczna wieża kościelna. Choć dziś przyciąga tłumy fotografów i turystów, dla dawnych…

Rowerem bez wysiłku. Płaski teren i specjalne pociągi

Jedną z największych zalet La Loire à Vélo jest jej przystępność. Trasa przebiega głównie po płaskim terenie, co sprawia, że jest odpowiednia dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Dobrze utrzymane ścieżki rowerowe, liczne serwisy rowerowe oraz rozbudowana sieć tablic informacyjnych ułatwiają orientację i zapewniają bezpieczeństwo.

Dodatkowym udogodnieniem są specjalne pociągi kursujące wzdłuż Loary, które pozwalają rowerzystom na łatwy powrót lub kontynuowanie podróży bez konieczności pokonywania tej samej trasy w obie strony. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie wycieczki według własnych potrzeb i możliwości czasowych — przejechanie całej trasy może zająć nawet dwa tygodnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać tylko jej fragment.

Ma 350 km i połączy dwa kraje. Oto nowy, wyjątkowy szlak w Europie Już tej jesieni miłośnicy pieszych wędrówek zyskają wyjątkową okazję, by odkryć nieznane oblicze Ardenów. We wrześniu ma zostać otwarty Grande Randonnée de Pays - transgraniczny szlak, który poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki tego malowniczego…

Pokonali Maroko i Japonię. Francuski szlak bezkonkurencyjny

W zestawieniu magazynu „Time Out” znalazły się także inne niezwykłe trasy rowerowe z różnych zakątków świata. Wśród nich wymienić można liczący 800 kilometrów transsaharyjski szlak karawan w Maroku, którym niegdyś podążały objuczone wielbłądy, czy spektakularną trasę Trans Dinarica łączącą osiem krajów Bałkanów Zachodnich. Na liście pojawił się także japoński trakt Shimanami Kaido, słynący z mostów, malowniczych widoków na morze i wyspy oraz doskonale oznakowanych ścieżek rowerowych.

Jednak to francuska Dolina Loary okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając uznanie zarówno ekspertów, jak i podróżników.