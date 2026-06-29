To najpiękniejsze miasto świata. Zachwyca bardziej niż Paryż i Sydney

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Najpiękniejsze miasta świata 2026 wybrali sami mieszkańcy. W rankingu przygotowanym przez magazyn „Time Out” zwyciężył Kapsztad, doceniony za spektakularne krajobrazy, bliskość natury i wysoką jakość życia. W czołówce znalazły się także Edynburg, Sydney, Chicago i Lizbona.

Co sprawia, że miasto uznawane jest za piękne? Imponująca architektura, spektakularne krajobrazy, a może atmosfera tworzona przez mieszkańców? Magazyn „Time Out” postanowił poszukać odpowiedzi na to pytanie wśród osób, które znają swoje miasta najlepiej.

Przeprowadził więc ankietę wśród ponad 24 tysięcy mieszkańców 150 miast na całym świecie, pytając m.in. o to, czy uważają oni swoje miejsce zamieszkania za piękne. W ten oto sposób powstał ranking, który wskazał najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne miasta na świecie.

Ranking najpiękniejszych miast świata. Kapsztad pokonał Paryż i Sydney

Pierwszą lokatę zajął Kapsztad. Aż 86 proc. mieszkańców stolicy RPA określiło ją jako piękną. Położony pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Górami Stołowymi Kapsztad zachwyca spektakularnymi krajobrazami. Bajeczne plaże, malownicze wybrzeże, słynna Góra Stołowa oraz liczne tereny zielone sprawiają, że mieszkańcy wyjątkowo wysoko oceniają zarówno tutejsze widoki, jak i jakość życia w mieście. „Time Out” podkreśla, że wysokie noty przyznano także za dostęp do natury oraz ogólny dobrostan mieszkańców.

Drugą pozycję w zestawieniu najpiękniejszych miast zajmuje Edynburg. Szkocka stolica od lat uchodzi za jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie dzięki średniowiecznej starówce, górującemu nad miastem zamkowi oraz charakterystycznej zabudowie wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mieszkańcy doceniają również wyjątkową atmosferę miasta, które harmonijnie łączy historyczne dziedzictwo ze współczesnym życiem kulturalnym.

Na trzecim miejscu plasuje się Sydney. Australijska metropolia turystom kojarzy się przede wszystkim z legendarną Operą i mostem Harbour Bridge. Według mieszkańców jej największym atutem pozostaje wszelako niezwykłe połączenie wielkomiejskiego stylu życia z bliskością natury. Wysoko oceniono zarówno tutejsze parki, plaże i zatoki oraz bogatą ofertę gastronomiczną. Jak wynika z badania „Time Out”, aż 78 proc. mieszkańców uznaje Sydney za doskonałe miejsce do życia.

Najpiękniejsze miasta świata. Nie tylko Kapsztad

W ścisłej czołówce znalazły się również Chicago i Lizbona. „Wietrzne miasto” cieszy się uznaniem mieszkańców z uwagi na imponującą architekturę oraz charakterystyczną panoramę wieżowców odbijających się w wodach jeziora Michigan.

Z kolei stolica Portugalii, Lizbona, zachwyca lokalsów kolorowymi fasadami kamienic, urokliwymi stromymi uliczkami oraz widokami na ujście rzeki Tag. Kolejne lokaty w rankingu zajęły odpowiednio: Paryż, Sztokholm, Porto, Medellín i Ryga.