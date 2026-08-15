Jedna z nich powstała z piasku z Sahary. Oto najpiękniejsze plaże Wysp Kanaryjskich

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Złocisty piasek z Sahary, turkusowe laguny i czarna, wulkaniczna lawa – plaże Wysp Kanaryjskich kryją w sobie niezwykłe kontrasty. Choć archipelag ten kojarzy się z popularnymi kurortami, wciąż można tu znaleźć dzikie, bezludne zakątki, o których wie niewielu turystów. Planujesz urlop w tym raju? Sprawdź nasz subiektywny ranking 14 najpiękniejszych plaż, które po prostu musisz zobaczyć na własne oczy.

Fuerteventura: Tam, gdzie wiatr rzeźbi niekończące się plaże

Fuerteventura to jedna z najbardziej dziewiczych wysp archipelagu, słynąca z nieprzebranych połaci piasku i rozległych, pustych plaż. Jedną z perełek jest Playa de Cofete, położona na zachodnim wybrzeżu. Miejsce to uchodzi za symbol nieokiełznanej natury – rozciąga się tu szeroki pas złocistego piasku, a dzięki trudnemu dojazdowi spotkać można niewielu turystów. Wysokie fale i silne prądy sprawiają, że kąpiel nie jest tu zalecana, ale dzikość krajobrazu na długo pozostaje w pamięci.

Odkryj najpiękniejsze plaże Europy na 2026. Oto ranking marzeń Marzysz o słonecznych wakacjach i szukasz idealnego miejsca na błogi relaks nad morzem? Oto najnowszy ranking najlepszych plaż Europy na rok 2026 według użytkowników Tripadvisor. Sprawdź, gdzie znajdziesz różowy piasek, turkusowe laguny i widoki,…

Na południowo-wschodnim wybrzeżu znajduje się zaś Playa de Sotavento – ponad 20 kilometrów białego piasku i turkusowej wody. To raj dla miłośników sportów wodnych, zwłaszcza windsurfingu i kitesurfingu. Długie spacery wśród fal to tutaj codzienność.

Dla rodzin najlepszym wyborem będzie Playa de El Castillo w Caleta de Fuste. Osłonięta zatoka z łagodnym zejściem do wody gwarantuje bezpieczeństwo najmłodszym, a spokojne fale zachęcają do kąpieli i zabawy.

Lanzarote: Złote zatoki ukryte w cieniu wulkanów

Playa de Papagayo / Shutterstock

Lanzarote zachwyca kontrastami – czarne, wulkaniczne skały spotykają się tu ze złocistymi plażami. Playa de Papagayo to prawdziwa ikona wyspy: półkolista, osłonięta zatoka, którą otaczają klify. Piasek jest tu wyjątkowo drobny i jasny, a krystaliczna woda zachęca do nurkowania. Dojazd prowadzi przez wyboistą drogę, ale widoki wynagradzają wszelkie trudy.

Na południu wyspy znajduje się Playa Dorada – plaża sztucznie usypana z białego piasku. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią wygodę: kąpiele, obserwacja podwodnego świata i szeroka oferta gastronomiczna przyciągają tutaj wielu urlopowiczów.

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La Graciosa: Ostatnia taka wyspa. Odkryj dziewiczy zakątek Kanarów

La Graciosa, oficjalnie uznana za ósmą zamieszkaną wyspę Kanarów w 2018 roku, to prawdziwy raj dla poszukiwaczy spokoju. Playa de Las Conchas zachwyca złocistożółtym piaskiem i turkusową wodą. Ze względu na silne prądy, kąpiel jest tu niewskazana, ale widok na ocean i sąsiednie wyspy zapiera dech w piersiach.

Teneryfa: Kontrasty, luksus i... powiew Sahary

Widok na Playa de Las Teresitas

Teneryfa, największa z wysp, oferuje szeroką gamę plaż – od luksusowych po dzikie i nieco egzotyczne. Playa Del Duque, położona w ekskluzywnym kurorcie Costa Adeje, to miejsce idealne dla miłośników komfortu. Piękny złoty piasek, liczne bary i restauracje, a także bogata infrastruktura sprawiają, że jest to jedna z najbardziej popularnych plaż na wyspie.

Playa de Las Vistas w Los Cristianos to aż 850 metrów złocistego piasku i szeroka oferta atrakcji wodnych – od skuterów po bananowe łodzie. Rodziny docenią wygodne leżaki i prysznice oraz łagodne zejście do morza.

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Na północy Teneryfy, niedaleko Santa Cruz, znajduje się Playa de Las Teresitas. Ta wyjątkowa plaża została usypana z ponad 270 tysięcy ton saharyjskiego piasku, co nadaje jej niepowtarzalny, karaibski charakter.

Gran Canaria: Od gigantycznych wydm po tętniące życiem miasta

Playa de Maspalomas / Shutterstock

Gran Canaria słynie z różnorodności – od rozległych wydm po tętniące życiem plaże miejskie. Playa de Maspalomas to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na wyspie. Wydmy sięgające aż do morza tworzą niepowtarzalny krajobraz, a szeroka plaża zachęca do długich spacerów.

Dla osób szukających spokojnego wypoczynku idealna będzie Playa de Los Amadores. Biały piasek, turkusowa woda i cisza – na tej plaży nie usłyszymy głośnej muzyki ani nie zobaczymy gier zespołowych. To miejsce stworzone do relaksu.

W samym sercu Las Palmas leży Playa de Las Canteras – trzykilometrowa miejska plaża, chroniona przez naturalną rafę. To ulubione miejsce mieszkańców, otoczone licznymi barami i restauracjami. Plaża jest doskonale zagospodarowana i oferuje wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Najpiękniejsze piaszczyste plaże Chorwacji. Oto TOP miejsca idealne na wakacje Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, szczególnie wśród miłośników krystalicznie czystego Adriatyku. Choć większość wybrzeża pokrywają żwirowe i skaliste plaże, na turystów czekają także prawdziwe piaszczyste perełki.…

Playa de Mogán słynie z kolei z wakacyjnej atmosfery i uroku małego portu rybackiego. Złoty piasek, czysta woda i bliskość klimatycznych uliczek miasteczka sprawiają, że to miejsce jest chętnie wybierane przez rodziny i pary.

La Gomera: Ucieczka od cywilizacji w zielonej dolinie

Playa de Valle Gran Rey / Shutterstock

Miłośnicy pieszych wędrówek i dzikiej przyrody z pewnością docenią Playa de Valle Gran Rey na wyspie La Gomera. To niewielka, osłonięta zatoka, położona w malowniczej dolinie. Zapewnia kameralny wypoczynek wśród zielonych wzgórz i szumu oceanu.

Kanaryjskie plaże – raj na ziemi przez cały rok

Wyspy Kanaryjskie to prawdziwy skarbiec różnorodnych plaż – od dzikich, odludnych zakątków po luksusowe kurorty i tętniące życiem miejskie kąpieliska. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, a łagodny klimat sprawia, że sezon trwa tutaj przez cały rok. Niezależnie od tego, czy szukamy przygód, spokoju czy rodzinnych atrakcji, archipelag ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników słońca i morza.