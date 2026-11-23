RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Jaka przyszłość czeka Ukrainę po zakończeniu wojny? Białoruski ekonomista Jarosław Romańczuk wkazuje trzy scenariusze: od wieloletniej stagnacji i pogłębiającego się kryzysu demograficznego, przez powolny rozwój, aż po gospodarczy przełom. Jak mówi, Ukraina ma szansę stać się „Tygrysem Dniepru”, przyciągnąć ogromny kapitał i zbudować nowoczesną gospodarkę. Wymaga to jednak gruntownej zmiany polityki państwa. „Tak właśnie powstały cuda gospodarcze w Irlandii i na Tajwanie - po wojnie Ukraina będzie miała niepowtarzalną szansę na zbudowanie takiego modelu” - ocenia Romańczuk.

Jak będzie wyglądała Ukraina za 15 lat? Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od decyzji, które rządzący podejmą po zakończeniu wojny. Jarosław Romańczuk, białoruski ekonomista i prezes Międzynarodowego Instytutu Wolności, przedstawia trzy możliwe drogi rozwoju.

Jak podkreśla, żadnego z tych wariantów nie należy traktować jako pewnej prognozy. To scenariusze pokazujące, jakie mogą być konsekwencje różnych decyzji gospodarczych i politycznych.

Pierwszy scenariusz: Stagnacja i kryzys demograficzny

Najbardziej pesymistyczny wariant zakłada, że po wojnie Ukraina nie przeprowadzi zasadniczych reform. Państwo nadal będzie opierać odbudowę na zagranicznej pomocy i reparacjach, ale nie zmieni sposobu zarządzania gospodarką, finansami publicznymi ani instytucjami.

Zdaniem Romańczuka konsekwencje takiego podejścia mogą być poważne. Za 15 lat Ukraina mogłaby liczyć zaledwie 25-27 mln mieszkańców. Znaczna część społeczeństwa byłaby w wieku emerytalnym, a najważniejsze sektory gospodarki nadal pozostawałyby pod silnym wpływem oligarchów.

Ekonomista ostrzega, że w takim przypadku krajowi groziłaby długotrwała stagnacja, osłabienie instytucji i utrata potencjału rozwojowego. W jego ocenie oznaczałoby to również poważne zagrożenie dla ukraińskiej państwowości, tożsamości narodowej i kultury.

Drugi scenariusz: Powolny rozwój bez przełomu

Druga możliwość zakłada stopniowe wprowadzanie reform i umiarkowany wzrost gospodarczy. Ukraina odbudowywałaby zniszczoną infrastrukturę, wspierała rozwój przedsiębiorstw i tworzyła lepsze warunki dla biznesu, jednak bez zasadniczej przebudowy dotychczasowego modelu gospodarczego.

W takim wariancie, według szacunków Romańczuka, populacja kraju mogłaby wynieść około 30 mln osób. PKB na mieszkańca osiągnąłby poziom 45-50 proc. średniej unijnej.

Ekonomista porównuje tę perspektywę z drogą rozwoju takich państw jak Bułgaria czy Albania. Ukraina stopniowo poprawiałaby swoją sytuację, ale nie wykorzystałaby w pełni możliwości, jakie otworzą się przed nią po wojnie.

Trzeci scenariusz: „Tygrys Dniepru”

Najbardziej ambitny wariant zakłada, że Ukraina stanie się „Tygrysem Dniepru” i stworzy dynamiczną gospodarkę przyciągającą zagranicznych inwestorów. Do tego rozwinie prywatną przedsiębiorczość i będzie ważnym graczem światowego rynku.

Zdaniem ekonomisty kraj ma szansę wykorzystać odbudowę kraju do przeprowadzenia głębokiej transformacji gospodarczej. Nie chodziłoby jedynie o odtworzenie tego, co zostało zniszczone podczas wojny, ale o zbudowanie zupełnie nowego modelu rozwoju.

Warunkiem byłoby jednak ograniczenie ingerencji państwa w gospodarkę i zwiększenie swobody działania przedsiębiorców. Romańczuk wskazuje na potrzebę wolności gospodarczej, stabilnych zasad polityki pieniężnej i podatkowej, deregulacji oraz stworzenia warunków, w których prywatne firmy mogłyby swobodnie inwestować i konkurować.

Jego zdaniem Ukraina powinna przede wszystkim znaleźć swoją niszę w światowej gospodarce i wykorzystać potencjał, by przyciągnąć inwestycje liczone w bilionach dolarów.

Jako przykłady udanych przemian ekonomista przywołuje Irlandię i Tajwan. To właśnie doświadczenia tych gospodarek pokazują, jak istotne dla rozwoju mogą być otwartość na inwestycje, przedsiębiorczość i odpowiednio zaprojektowane instytucje.

Ukraina potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także reform

Romańczuk zwraca uwagę, że sama pomoc zagraniczna nie zagwarantuje Ukrainie trwałego rozwoju. Nawet ogromne środki przeznaczone na odbudowę nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będą im towarzyszyć zmiany w funkcjonowaniu państwa.

Ekonomista uważa, że Ukraina miała już wcześniej okazje do zasadniczej przebudowy swojego modelu gospodarczego. Wymienia okres po Pomarańczowej Rewolucji, po Rewolucji Godności oraz czas politycznej dominacji jednej większości parlamentarnej.

Jego zdaniem szanse te nie zostały w pełni wykorzystane. Po zakończeniu wojny może pojawić się kolejna możliwość przeprowadzenia głębokich reform.

Kluczowe będzie jednak nie tylko to, ile pieniędzy uda się pozyskać na odbudowę, ale również na jakich zasadach będą one wydawane i czy stworzą warunki do długoterminowego wzrostu.

„Ukraina przez 35 lat nie miała w pełni liberalnego modelu gospodarczego”

Realizacja scenariusza „Tygrysa Dniepru” wymagałaby nie tylko odpowiedniego programu ekonomicznego, ale także woli politycznej. Romańczuk zauważa, że na Ukrainie istnieje zapotrzebowanie na ugrupowanie, które przedstawiłoby spójną wizję państwa i gospodarki.

Niestety, ukraiński system polityczny ma fundamentalną wadę. W debacie publicznej mówi się o partii Załużnego, Zełenskiego, Budanowa czy Prytuły. Tymczasem partia nie powinna być utożsamiana wyłącznie z nazwiskiem lidera. Powinna mieć jasno określoną ideologię i program. Wyborcy powinni wiedzieć, jakie wartości reprezentuje dane ugrupowanie, czemu się sprzeciwia i jakie zmiany zamierza wprowadzić. Kandydaci na prezydenta, premiera czy parlamentarzystów powinni jasno przedstawiać swoje plany i konkretne propozycje - mówi Romańczuk.

I dodaje: Przez 35 lat Ukraina nie zdołała zbudować w pełni rozwiniętego liberalnego modelu gospodarczego. Dlatego konieczna jest zmiana podejścia do polityki – odejście od koncentrowania się wyłącznie na osobach i nazwiskach na rzecz dyskusji o wartościach, ideach i konkretnych programach.