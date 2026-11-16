Pentagon zignorował zagrożenie z Iranu. Rodziny zabitych wojskowych chcą wyjaśnień

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Pentagon miał odrzucić lub nie uwzględnić w odpowiednim czasie apeli amerykańskich oficerów o rozmieszczenie systemów przechwytujących drony – podaje „The Atlantic”. Zagrożenie ze strony irańskich bezzałogowców zmaterializowało się wraz z wybuchem wojny, a w ataku na bazę USA w Kuwejcie zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Bliscy wojskowych domagają się teraz wyjaśnień, tym bardziej, że ci mieli ostrzegać dowództwo, że placówka nie jest zabezpieczona przed atakiem z powietrza.

Do uderzenia doszło 1 marca, w pierwszej dobie wojny z Iranem. Irański dron trafił w taktyczne stanowisko dowodzenia w Port Shuaiba w Kuwejcie. Zginęło sześciu Amerykanów.

Wśród ofiar była starsza sierżant Nicole Amor z 103. Dowództwa Zaopatrzenia Rezerwy Armii (103rd Sustainment Command). Jej mąż Joey Amor w rozmowie z CBS News oskarżył dowództwo jednostki o błędy, które – jego zdaniem – doprowadziły do śmierci żołnierzy.

Moja żona zginęła, a ja już wiem, że można było temu zapobiec – powiedział.

Jak pisze „The Atlantic”, grupa wysokich rangą oficerów USA wielokrotnie zwracała uwagę na ryzyko ataków z użyciem irańskich dronów. Wojskowi mieli zabiegać o rozmieszczenie środków obrony przeciwlotniczej i systemów zdolnych do neutralizowania bezzałogowców.

Ostrzeżenia, wystosowane przez oficerów, opierały się na doświadczeniach wojny w Ukrainie, w trakcie której Rosja na masową skalę używa irańskich dronów typu Szahed i ich zmodyfikowanych wersji.

Pycha i lekceważenie

Ukraiński przemysł zbrojeniowy opracował niedrogie drony przechwytujące, które służą do niszczenia Szahedów w powietrzu. Według ukraińskich szacunków systemy te miały osiągać skuteczność przekraczającą 90 proc.

Ich działanie opiera się nie tylko na samych dronach przechwytujących, lecz także na sieci czujników akustycznych. Sensory wykrywają charakterystyczny dźwięk silników nadlatujących Szahedów, co pozwala skierować w ich stronę bezzałogowiec obronny.

Jak podaje „The Atlantic”, amerykańscy wojskowi w Europie poznali tę technologię jesienią 2025 roku, na kilka miesięcy przed zbrojną operacją USA w Iranie. W grudniu przygotowano raport na temat ukraińskich doświadczeń, a w lutym kolejny dokument – dostępny publicznie – z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozmieszczenia systemu.

Oficerowie ze sztabu w Wiesbaden w Niemczech, współpracującego z Ukrainą, apelowali o wykorzystanie nowych rozwiązań w bazach na Bliskim Wschodzie. Wskazywali, że Iran ma duże zapasy Szahedów, zdolnych do ataków na amerykańskie instalacje wojskowe i statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Źródła „The Atlantic” twierdzą, że ostrzeżenia przesyłano na wyższe szczeble dowodzenia. Ich zdaniem zastosowanie ukraińskiej technologii przed rozpoczęciem działań wojennych mogło ograniczyć ryzyko takich ataków jak ten w Kuwejcie.

Część rozmówców magazynu uważa, że opór wobec korzystania z ukraińskich doświadczeń wynikał z politycznych napięć na linii Waszyngton–Kijów oraz z przekonania o przewadze technologicznej USA, graniczącej momentami z całkowitym lekceważeniem osiągnięć Ukraińców.

Major Stephen Ramsbottom, zastępca szefa operacyjnego 103. Dowództwa Zaopatrzenia Rezerwy Armii, przekazał „60 Minutes” (CBS News), że w Port Shuaiba nie było systemu przeznaczonego do ochrony przed dronami. Zabezpieczenia miały być dostosowane głównie do zagrożeń takich jak ataki samochodami-pułapkami.

„The Atlantic” podaje, że oficerowie, którzy podnieśli alarm w tej sprawie, zostali zwolnieni lub wysłani na wcześniejszą emeryturę. W oświadczeniu dla magazynu Pentagon nazwał oskarżenia o zaniedbania „obrzydliwymi”. „Dowództwo Centralne utworzyło najszerszy na świecie parasol obrony powietrznej nad Bliskim Wschodem” - przekazano w komunikacie, dodając, że USA zawsze chronią swoich żołnierzy i obywateli.

Skarga do Kongresu

Major Ramsbottom złożył skargę w trybie ochrony sygnalistów do Kongresu. Domaga się śledztwa w sprawie braku „dedykowanej ochrony przed jednokierunkowymi dronami uderzeniowymi”.

W skardze miał również wskazać, że na miejscu nie było lekarza, stałego punktu medycznego ani wystarczającego transportu medycznego. Według relacji CBS News ranni byli przewożeni do kuwejckiego szpitala samochodem typu SUV.

Armia USA zakończyła własne dochodzenie w tej sprawie w czerwcu. Rodziny ofiar mają zostać zapoznane z jego ustaleniami w tym tygodniu.

Obrona powietrzna w regionie dalej kuleje

Po ataku w Kuwejcie do regionu miały zostać wysłane setki ukraińskich dronów przechwytujących, które wcześniej znajdowały się w Europie. Później Stany Zjednoczone przetransportowały na Bliski Wschód również 13 tys. przechwytywaczy Merops, rozwijanych we współpracy z ukraińskim przemysłem.

Według „The Atlantic” operacja przyniosła jednak ograniczone rezultaty. Powodem miały być opóźnienia administracyjne oraz brak odpowiedniej sieci czujników, bez której przechwytujące drony nie były w stanie skutecznie lokalizować celów.

Magazyn podaje, że osiem miesięcy po ataku w Kuwejcie amerykańskie siły nadal nie wdrożyły kompletnego systemu czujników i przechwytywaczy podobnego do używanego przez Ukrainę. Jednocześnie USA miały zużyć blisko trzy czwarte zapasów rakiet Patriot od początku wojny z Iranem. Tych samych, których teraz brakuje w Europie.