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Australijskie służby badają pochodzenie sześciu dużych kul, które w weekend zostały wyrzucone przez morze na plażę Forrest Beach w północnym Queensland. Obiekty mogą być fragmentami kosmicznych śmieci, a ich zabezpieczeniem zajęły się ekipy w kombinezonach ochronnych.

Kule zostały znalezione na plaży na północ od Townsville - poinformowało BBC. Australijska Agencja Kosmiczna (ASA) prowadzi dochodzenie w sprawie ich pochodzenia. Służby ratunkowe w Queensland ostrzegły mieszkańców, że obiekty mogą być potencjalnie niebezpieczne i zaleciły, by nie zbliżać się do nich ani ich nie dotykać. Wokół miejsca znaleziska wyznaczono 50-metrową strefę bezpieczeństwa.

W sieci pojawiły się spekulacje, że kule mogą być zbiornikami paliwa z rakiet kosmicznych, które mogą zawierać resztki łatwopalnych lub reaktywnych substancji. Służby zabezpieczyły obiekty w specjalnych pojemnikach pod nadzorem policji.

To nie pierwszy raz, gdy na australijskim wybrzeżu znaleziono podobne obiekty. W 2023 roku Indie potwierdziły, że metalowa sfera znaleziona w pobliżu Perth pochodziła z jednej z ich rakiet.

Podobny przypadek miał miejsce w 2011 roku w Namibii, gdzie eksperci uznali, że znaleziona kula była zbiornikiem paliwa z bezzałogowej rakiety.

Lokalna społeczność z zaciekawieniem obserwuje działania służb. „To spokojna okolica, niewiele się tu dzieje, więc taka aktywność wzbudziła spore zainteresowanie” – powiedziała właścicielka pobliskiego baru Lisa Scobie w rozmowie z publicznym nadawcą ABC.