Pierwszy dający natychmiastowy wynik test diagnostyczny na małpią ospę został zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Według zastępcy dyrektora generalnego WHO, to "kamień milowy" w wykrywaniu choroby.

Chory na małpią ospę / GLODY MURHABAZI/ / East News/AFP "Kamień milowy" Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła pierwszy szybki test diagnostyczny na mpox - informuje strona internetowa WHO. Ma być on kluczowy w powstrzymaniu globalnej pandemii małpiej ospy.

Yukiko Nakatani, zastępca dyrektora generalnego WHO, opisała nowy test diagnostyczny jako "kamień milowy". Zwiększenie dostępu do produktów medycznych o sprawdzonej jakości jest kluczowe dla naszych wysiłków na rzecz pomocy krajom w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa i ochronie ich obywateli, zwłaszcza w regionach niedostatecznie obsługiwanych - mówiła Nakatani. Trudno odróżnić ją od ospy wietrznej Małpia ospa jest zakaźną chorobą wirusową. Charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy, takimi jak gorączka, ból głowy i mięśni. Występują też wypełnione ropą zmiany skórne przypominające krosty, przez co trudno odróżnić ją od ospy wietrznej. Choroba może być niebezpieczna dla życia - spowodowała w tym roku setki zgonów, zwłaszcza w krajach Afryki.

Globalne zagrożenie zdrowia publicznego

Do zakażenia dochodzi przy bezpośrednim kontakcie z chorym. W tym roku w Afryce zgłoszono ponad 30 000 podejrzanych przypadków małpiej ospy.

W sierpniu epidemia małpiej ospy została określona przez WHO jako globalne zagrożenie zdrowia publicznego.



