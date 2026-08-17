Strzelanina w Andaluzji. Nie żyje kobieta w ósmym miesiącu ciąży

RMF24

Trzy osoby, w tym kobieta w ósmym miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka i 16-latek, zginęły w strzelaninie w miejscowości Isla Cristina na południu Hiszpanii. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Policja poszukuje sprawców – podała agencja EFE.

Do tragedii doszło w niedzielę późnym wieczorem w Isla Cristina, w prowincji Huelva w Andaluzji. Według pierwszych ustaleń zakapturzeni napastnicy poruszający się motocyklem oddali wiele strzałów w kierunku grupy mieszkańców zgromadzonych na ulicy.

Na miejscu zginęły kobieta będąca w ósmym miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. Agencja EFE zaznaczyła, że nastolatek nie był spokrewniony ani związany z dwiema ofiarami.

Dwie osoby ranne, jedna w stanie ciężkim

W strzelaninie ranni zostali również 18-latek i mężczyzna. Nastolatek trafił do szpitala w ciężkim stanie. Życiu drugiego poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcy uciekli z miejsca zbrodni. Następnie podpalili pojazd w pobliskim sosnowym lesie, naprzeciwko kempingu.

Ogień ugasili właściciele okolicznych gospodarstw rolnych oraz strażacy, zanim samochód doszczętnie spłonął.

Jak podał portal „20 Minutos”, śledczy sprawdzają m.in. hipotezę, według której strzelanina może mieć związek z porachunkami między dwiema rodzinami.

Tłem najnowszej zbrodni mogła być strzelanina, do której doszło we wrześniu 2024 roku w Huelvie. W tamtym ataku zginęła jedna osoba, a dwie kolejne zostały ranne. Policja nie wyklucza, że niedzielne zabójstwo było aktem zemsty.