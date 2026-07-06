Hamas oddaje władzę. Przełom w Strefie Gazy

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Po niemal dwóch dekadach rządów palestyński ruch Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu w Strefie Gazy. Decyzja ta otwiera drogę do powołania nowej administracji technokratycznej, która ma przejąć zarządzanie regionem po zakończeniu wojny z Izraelem. Przyszłość Strefy Gazy pozostaje jednak niepewna.

Hamas ogłosił w poniedziałek rozwiązanie swojego rządu w Strefie Gazy, kończąc tym samym blisko 20-letni okres samodzielnego sprawowania władzy na tym terytorium. Decyzja ta została podjęta w kontekście trwających negocjacji pokojowych oraz międzynarodowych nacisków na przeprowadzenie zmian administracyjnych po zakończeniu konfliktu z Izraelem.

Rozwiązanie komitetu

Przewodniczący Komitetu Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych oficjalnie złożył rezygnację - poinformował Ismail al-Tawabta, dyrektor biura prasowego rządu Hamasu. Dodał również, że organizacja „postanowiła rozwiązać komitet, aby ułatwić administracyjną i rządową transformację (władz) w Narodowy Komitet ds. Administrowania Strefy Gazy (NCAG)”.

NCAG został powołany przez Radę Pokoju, utworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku 2025 roku. Jednak mimo formalnych zmian, wiele kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. Nadal nie wiadomo, czy nowa administracja będzie mogła rozpocząć działalność oraz jaki wpływ Hamas będzie wywierał na nią zza kulis. Otwarte pozostaje także pytanie, kto przejmie odpowiedzialność za struktury bezpieczeństwa w Strefie Gazy.

Hamas robi kolejny krok, rezygnując z roli w administrowaniu Strefą Gazy, aby pozbawić okupantów jakiegokolwiek pretekstu do kontynuowania agresji i wojny na wyniszczenie – powiedział rzecznik Hamasu Hazem Kassem.

Wybory w Izraelu

Według izraelskich i arabskich mediów, Hamas oraz władze Izraela przeciągają negocjacje dotyczące rozbrojenia i wdrożenia planu pokojowego, oczekując na wyniki nadchodzących wyborów parlamentarnych w Izraelu. „Asharq Al-Awsat” podaje, że Hamas jest przekonany, iż premier Izraela Benjamin Netanjahu nie zdecyduje się na ustępstwa przed wyborami, uznając je za polityczne samobójstwo.

Zgodnie z planem pokojowym, Izrael ma wycofać swoje siły ze Strefy Gazy dopiero po potwierdzeniu rozbrojenia wszystkich grup terrorystycznych na tym terytorium. Tymczasem wojna z Izraelem znacząco osłabiła struktury Hamasu, jednak organizacja nadal utrzymuje kontrolę nad regionem.

Hamas przejął władzę w Strefie Gazy w 2007 roku po krwawych starciach z partią Fatah. Od tego czasu kierownictwo Hamasu podejmowało strategiczne decyzje, a Komitet Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych zarządzał administracją cywilną i bezpieczeństwem wewnętrznym. Mimo braku międzynarodowego uznania, struktura ta funkcjonowała jak rząd.

Konflikt w Strefie Gazy nasilił się po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 roku.