Stan nadzwyczajny na Litwie. Z pomocą ruszą Polacy

RMF24

Potężna burza, która przeszła nad Litwą w miniony weekend, spowodowała ogromne zniszczenia w infrastrukturze energetycznej i rolnictwie. W odpowiedzi na dramatyczną sytuację, polskie ekipy energetyczne już od czwartku będą wspierać litewskich kolegów w usuwaniu awarii. Rząd Litwy ogłosił stan nadzwyczajny w całym kraju.

W wyniku gwałtownej burzy, która nawiedziła Litwę w miniony weekend, setki tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu. W szczytowym momencie bez dostępu do energii elektrycznej pozostawało aż 268 tysięcy odbiorców. Sytuacja wciąż jest poważna – w środę rano prądu nie miało jeszcze około 74 tysięcy klientów operatora ESO, a liczba zgłoszonych awarii sięgała niemal 9 tysięcy.

W odpowiedzi na kryzys, litewski minister energetyki Lukas Savickas poinformował o wsparciu ze strony Polski. Co najmniej kilka ekip polskiego operatora sieci dystrybucyjnej ma rozpocząć pracę na Litwie już jutro - w czwartek. Ich zadaniem będzie pomoc w przywracaniu dostaw energii i usuwaniu skutków nawałnicy, zwłaszcza w najbardziej poszkodowanych regionach Uteny i Kowna.

Do walki ze skutkami żywiołu zaangażowano ponad 400 ekip naprawczych i 45 dyspozytorów. Samorządy otrzymują generatory, a w działania włączają się również służby ratownicze i wojsko. Rząd Litwy ogłosił stan nadzwyczajny w całym kraju, co ma umożliwić szybszą i skuteczniejszą pomoc poszkodowanym.

Rolnictwo pod kreską – ogromne straty w uprawach i hodowlach

Burza nie oszczędziła także litewskiego rolnictwa. Największe szkody odnotowano na zachodzie kraju, gdzie zniszczeniu uległo od 30 do 60 procent zasiewów. Według wstępnych szacunków, uszkodzonych mogło zostać co najmniej 56 tysięcy hektarów upraw. Straty dotyczą również sadów, hodowli i produkcji żywności.

W jednym z gospodarstw drobiarskich, w wyniku przerwy w dostawie prądu, padło aż 30 tysięcy brojlerów, co przełożyło się na straty rzędu 400 tysięcy euro. W rejonie poniewieskim zniszczonych zostało co najmniej 100 hektarów sadów.

Minister rolnictwa Kestutis Mażeika zapowiedział, że ogłoszenie stanu nadzwyczajnego pozwoli na uruchomienie środków rezerwy państwowej oraz wystąpienie o pomoc do Komisji Europejskiej. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie gospodarstw, które nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu strat spowodowanych przez żywioł.