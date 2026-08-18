Sprytny zabieg rosyjskich służb. Moskwa po cichu zatrzymuje poborowych

RMF24

Mężczyźni w wieku poborowym w Rosji mogą mieć coraz większe problemy z wyjazdem za granicę - wynika z informacji ukraińsko-tatarskiego ruchu partyzanckiego Atesz. Według tej organizacji na części rosyjskich lotnisk pasażerowie są wybiórczo kierowani na długotrwałe dodatkowe kontrole, które mogą uniemożliwić im wejście na pokład samolotu.

Kontrole bez formalnego zakazu

Atesz, powołując się na informacje od pracowników rosyjskich służb granicznych i lotnisk, przekazał, że podobne przypadki mają dotyczyć Moskwy, Petersburga i Jekaterynburga.

Jak twierdzi ruch, wobec części mężczyzn stosowane są nieformalne ograniczenia. Nie ma przy tym oficjalnego zakazu opuszczania kraju. Pasażerowie mają być zatrzymywani pod pretekstem sprawdzania dokumentów, bagażu albo deklarowanego celu podróży.

Według Ateszu kontrole są celowo wydłużane, w wyniku czego podróżni mogą nie zdążyć na zaplanowane loty.

Organizacja zaznacza, że funkcjonariusze nie zatrzymują wszystkich mężczyzn w wieku poborowym. Wybiórcze działania mają - według jej relacji - ograniczyć ryzyko wywołania paniki i rozgłosu.

Doniesienia w tle możliwej mobilizacji

Relacje Ateszu pojawiają się w czasie dyskusji o możliwej kolejnej mobilizacji w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że Moskwa może przygotowywać się do jej ogłoszenia jesienią.

14 sierpnia brytyjski „The Guardian”, powołując się na własne źródła, informował jednak, że Kreml obecnie nie planuje formalnego ogłoszenia mobilizacji. Z kolei „Financial Times” pisał o rosnącej presji władz na potencjalnych żołnierzy kontraktowych. W ten sposób Rosja ma próbować uzupełniać braki kadrowe w armii bez uruchamiania powszechniejszego poboru.

Czym jest Atesz?

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch wojskowo-partyzancki, działający od 2022 roku na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy, w tym na Krymie, a także na terytorium Rosji. Jego nazwa wywodzi się od krymskotatarskiego słowa „ateş”, oznaczającego „ogień”.

Przedstawiciele organizacji deklarują, że prowadzą działania rozpoznawcze, zbierają informacje o rosyjskich wojskach i infrastrukturze oraz przekazują je ukraińskiej armii.