We wtorek premier Węgier Viktor Orban spotka się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto tematem rozmów mają być kwestie energetyczne. Będzie to już siódme spotkanie obu polityków w ciągu ostatnich sześciu lat i drugie w tym roku. Tak często Putin nie spotyka się z żadnym innym przywódcą Unii Europejskiej.

Spotkanie Orban-Putin. Temat? "Kwestie energetyczne" / ALEXEI NIKOLSKY / RIA-NOVOSTI / PAP

Węgierskie MSZ w ubiegłym tygodniu twierdziło, że nie ma jeszcze w porządku obrad kolejnego długoterminowego porozumienia o dostawach gazu rosyjskiego na Węgry. Węgrzy większość zużywanego przez siebie surowca importują z Rosji na mocy porozumienia, które wygasa w 2020 roku.



Kolejnego długoterminowego porozumienia nie ma jeszcze w porządku obrad, ponieważ musimy dojść do porozumienia w sprawie 2020 roku, chociaż(...) rozpoczęto wstępne negocjacje dotyczące dalszych działań - podkreślił Peter Szijjarto.



(Nasze) długoterminowe porozumienie o dostawach gazu wygaśnie pod koniec 2020 roku albo już pod koniec 2019 roku, zobaczymy, jakie jest rosyjskie stanowisko w tej sprawie - wyjaśnił.



Zdaniem gospodarczego portalu Portfolio.hu, wypowiedź przedstawiciela węgierskiego MSZ świadczy o tym, że rząd węgierski chciałby przyśpieszyć wejście w życie nowego długoterminowego porozumienia.

Co z tym gazem?

Orban: Antyrosyjska polityka stała się modna Nadzieję na rychłą poprawę stosunków Rosja-UE wyraził premier Węgier Viktor Orban na konferencji prasowej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie. Jego zdaniem prace nad rozbudową elektrowni atomowej w Paksu mogłyby się zacząć w 2018 r. czytaj więcej

We wrześniu minister mówił, że wygaśnięcie tego porozumienia stworzy zupełnie nową sytuację, dzięki czemu Węgry będą mogły korzystać z zaopatrzenia w gaz z nowych źródeł. Z tego punktu widzenia Chorwacja może być naszym strategicznym partnerem - powiedział Szijjarto. Dodał, że Chorwacja planuje zakończenie budowy terminalu LNG na wyspie Krk w drugiej połowie 2020 r.



Według danych przytoczonych przez Szijjarto pod koniec zeszłego roku zużycie gazu na Węgrzech wzrosło i wynosi obecnie około 9 mld metrów sześciennych rocznie. Kraj sprowadza obecnie z Rosji nieco ponad 8 mld m sześc. gazu rocznie, co pokrywa 80 proc. zapotrzebowania kraju na ten surowiec.



Według Portfolio.hu prawdopodobnie tematem wtorkowych rozmów będzie też rozbudowa elektrowni atomowej w Paksu. "W stosunku do pierwotnych planów projekt opóźnia się o kilka lat, według węgierskiego rządu z powodu postępowania sprawdzającego Komisji Europejskiej" - pisze portal. KE dała projektowi zielone światło w marcu 2017 r. po ponad półtorarocznym postępowaniu dotyczącym potencjalnego naruszenia zasad pomocy publicznej przy rozbudowie elektrowni.





Putin po spotkaniu z Orbanem: Węgry są ważnym partnerem Rosji w Europie Węgry są ważnym partnerem Rosji w Europie - ocenił prezydent Władimir Putin po spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Szef węgierskiego rządu ocenił, że w połowie roku sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji nie będą mogły zostać przedłużone automatycznie. czytaj więcej

Temat rozbudowy Paksu był poruszany podczas poprzedniego spotkania Orbana i Putina w lipcu. Według zapowiedzi ministra bez teki odpowiedzialnego za rozbudowę elektrowni Janosa Sueliego, dwa nowe bloki w Paksu zostaną włączone do eksploatacji w 2026 i 2027 roku.



Przy okazji węgiersko-rosyjskich spotkań na najwyższym szczeblu w wypowiedziach strony węgierskiej pojawia się też zwykle temat sankcji przeciwko Rosji, które Węgry konsekwentnie krytykują. Przed wtorkową wizytą Szijjarto powiedział, że Węgry muszą znaleźć sposób na zminimalizowanie swoich "strat spowodowanych sankcjami (przeciw Rosji) w ostatnich latach".



W sierpniu premier Orban ocenił, że "Unia Europejska prowadzi obecnie prymitywną politykę wobec Rosji, odwołującą się do sankcji i wysuwania gróźb w sferze bezpieczeństwa. Dodał, że są w UE kraje, które rzeczywiście mogą czuć się zagrożone, np. państwa bałtyckie lub Polska, ale np. Węgry nie odczuwają takiego zagrożenia ze strony Rosji.



Nie ma polityki, która byłaby dobra dla wszystkich, dlatego byłoby właściwsze, gdyby NATO i UE udzieliły Polakom i krajom nadbałtyckim dodatkowych, szczególnych gwarancji bezpieczeństwa, a przy tym pozwoliły wreszcie całej reszcie Europy handlować, budować współpracę gospodarczą, wbudować we własny potencjał rozwoju gospodarczego surowce, energię i możliwości handlowe - oznajmił Orban.



Węgry były też wśród 27 państw, które ogłosiły wydalenie ponad 100 rosyjskich dyplomatów w reakcji na próbę otrucia w Salisbury byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala.





Analitycy podkreślają, że dzięki spotkaniom z Orbanem Putin może pokazać, iż nie jest odizolowany na Zachodzie, Węgry natomiast liczą na dobrą pozycję startową w momencie poprawy stosunków Rosji z Zachodem.



(ug)