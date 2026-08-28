Śmierć króla i potężna wpadka Norwegów. To nie tak miało być

RMF24

Król Norwegii Harald V nie żyje. Jego następcą został 53-letni syn, Haakon VIII. O śmierci władcy poinformował w piątek rano dwór królewski. 35 lat temu, gdy zmarł poprzedni król Olaf V, wstydliwą wpadkę zaliczyła norweska telewizja publiczna.

Zmarł król Norwegii Harald V. Tu na zdjęciu z 1998 roku, fot. Terje Bendiksby

Zmarł król Norwegii Harald V. Tu na zdjęciu z 1998 roku, fot. Terje Bendiksby / PAP/EPA

Król Norwegii Harald V nie żyje

W piątek rano norweski dwór królewski poinformował, że zmarł Harald V. Od 17 sierpnia król przebywał w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan zdrowia się pogarszał. W miniony weekend dwór królewski przekazał, że u monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Król zareagował na terapię, jednak jego stan był nadal bardzo poważny.

W związku z pogarszającym się stanem monarchy norweski premier Jonas Gahr Stoere odwołał zaplanowaną wizytę w Niemczech, a przebywający we Włoszech biskupi Kościoła Norwegii zdecydowali o pilnym powrocie do kraju.

Po śmierci Haralda V, który w chwili śmierci był najstarszym panującym monarchą Europy, tron obejmuje jego syn, książę koronny Haakon.

Norwegowie w żałobie po śmierci króla Haralda V, fot. LISE ASERUD / PAP/EPA

„Historyczna wpadka NRK”

Śmierć króla Haralda V wywołała wspomnienia sprzed lat, gdy zmarł jego poprzednik. 17 stycznia 1991 roku norweska telewizja publiczna NRK spóźniła się z poinformowaniem o śmierci króla Olafa V, ponieważ prezenter nie był właściwie ubrany. W rezultacie smutną wiadomość jako pierwszy przekazał szwedzki nadawca SVT.

Król Olaf V zmarł 17 stycznia o godz. 22:20 w swojej rezydencji Kongsseteren pod Oslo. Bezpośrednią przyczyną śmierci był zawał serca. Norweski nadawca publiczny od dawna był przygotowany na śmierć 87-letniego monarchy i miał szczegółowy plan specjalnego wydania wiadomości.

Informację o śmierci króla miał przekazać prezenter Per Staale Loenning. Zgodnie z planem miał pojawić się przed kamerą ubrany w czarną marynarkę i białą koszulę z krawatem. Okazało się jednak, że gdy nadeszła informacja o śmierci Olafa V, magazyn ubrań dla prowadzących był o tej porze zamknięty. Loenningowi czarną marynarkę pożyczył ówczesny szef NRK Einar Foerde. Przygotowania trwały jednak na tyle długo, że specjalne wydanie wiadomości zostało wyemitowane z dużym opóźnieniem.

Szwedzi byli szybsi

W tym czasie wiadomość o śmierci norweskiego monarchy przekazała szwedzka telewizja. Były szef wiadomości norweskiego dziennika „VG” Bernt Olufsen, który pracował tamtej nocy, wspominał ten wieczór jako najbardziej intensywny czas w swojej karierze.

„NRK zaliczyło największą, historyczną wpadkę” – ocenił norweski dziennikarz w rozmowie z magazynem medier24.no.

W chwili śmierci Olafa V jego syn, książę koronny Harald, automatycznie został królem Haraldem V. Oficjalny komunikat przekazano około północy podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Państwa w Pałacu Królewskim.

Pogrzeb Olafa V odbył się 30 stycznia w katedrze w Oslo. Kondukt pogrzebowy na trasie z Pałacu Królewskiego do świątyni obserwowało około 100 tys. osób.