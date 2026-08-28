Harald V nie żyje. Norwegia żegna króla

Harald V był królem Norwegii od 1991 roku. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w Rikshospitalet w Oslo.
W związku ze śmiercią monarchy flagi na królewskim pałacu zostały opuszczone do połowy masztu.
Wkrótce więcej na ten temat.
W wieku 89 lat zmarł Harald V, król Norwegii. Zasiadał na tronie przez ponad trzy dekady.
Harald V był królem Norwegii od 1991 roku. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w Rikshospitalet w Oslo.
W związku ze śmiercią monarchy flagi na królewskim pałacu zostały opuszczone do połowy masztu.
Wkrótce więcej na ten temat.