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Harald V nie żyje. Norwegia żegna króla

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (08:46)

W wieku 89 lat zmarł Harald V, król Norwegii. Zasiadał na tronie przez ponad trzy dekady.

Harald V nie żyje. Norwegia żegna króla
Król Harald V na zdj. z 2022 r. (fot. SERGEI GAPON/AFP) /AFP/East News

Harald V był królem Norwegii od 1991 roku. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w Rikshospitalet w Oslo.

W związku ze śmiercią monarchy flagi na królewskim pałacu zostały opuszczone do połowy masztu.

 

Wkrótce więcej na ten temat.


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Norwegia
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