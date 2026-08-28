Harald V nie żyje. Norwegia żegna króla

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W wieku 89 lat zmarł Harald V, król Norwegii. Zasiadał na tronie przez ponad trzy dekady.

Król Harald V na zdj. z 2022 r. (fot. SERGEI GAPON/AFP)

Król Harald V na zdj. z 2022 r. (fot. SERGEI GAPON/AFP) / AFP/East News

Harald V był królem Norwegii od 1991 roku. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w Rikshospitalet w Oslo.

W związku ze śmiercią monarchy flagi na królewskim pałacu zostały opuszczone do połowy masztu.

Tłum z kwiatami i zniczami przed pałacem królewskim w Oslo (fot. HEIKO JUNGE) / PAP/EPA