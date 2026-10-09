Słowaccy oficerowie jadą do Moskwy. Zwrot po czterech latach

RMF24

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Po czterech latach przerwy Słowacja i Rosja wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne - podał w czwartek portal Aktualty. Informacje potwierdziło słowackie ministerstwo obrony, które poinformowało o wyjeździe do Moskwy dwóch oficerów.

Portal przekazał również, że do Bratysławy ma przybyć rosyjski oficer. O wznowieniu prac attachatów wojskowych rozmawiali w maju br. w Moskwie premier Robert Fico i przywódca Rosji Władimir Putin.

Aktuality przypomniał, że rosyjski attache wojskowy ostatni raz był na Słowacji cztery lata temu. Po agresji Rosji na Ukrainę rząd Eduarda Hegera wydalił go z Bratysławy wraz z innymi dyplomatami. Z kolei w Moskwie zakończył misję słowacki attache wojskowy.

Ostatnim rosyjskim attache wojskowym był Siergiej Sołomasow, który przekupił współpracownika serwisu dezinformacyjnego „Hlavné správy” Bohusza Garbara, skazanego później za szpiegostwo.

Według dostępnych informacji do Moskwy pojechał słowacki oficer, który wcześniej pełnił misję w Stanach Zjednoczonych. W drodze do Bratysławy jest natomiast doświadczony oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który pracował wcześniej na placówce w Rzymie, a ostatnie lata spędził w Moskwie.

Opozycja mówi o bardzo złej decyzji i ostrzega przed przybyciem rosyjskiego szpiega.