Następnie niespodziewanie uderza go pięścią w twarz, a gdy ten upadł, uderza go jeszcze sześć razy. Przed zadawaniem dalszych ciosów powstrzymują go trzy interweniujące przypadkowe osoby. Po pojawieniu się tego nagrania, Partia Pracy poinformowała o zawieszeniu Amesbury'ego.

55-letni Amesbury jest posłem od 2017 roku. Od 2020 do maja 2024 roku pełnił różne funkcje w gabinecie cieni Partii Pracy, zanim w lipcu po wygranych wyborach przejęła ona władzę.