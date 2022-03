Czterech członków francuskiej rodziny zabiło się w mieście Montreux w Szwajcarii. Jeden po drugim skakali z balkonu apartamentu na siódmym piętrze. Upadek przeżył 15-letni chłopiec, który jest w stanie śpiączki. Policja mówi o zbiorowym samobójstwie.

Śledczy na miejscu tragedii w szwajcarskim Montreux / CYRIL ZINGARO / PAP/EPA

Do tragedii w szwajcarskim kurorcie Montreux nad jeziorem Genewskim doszło w zeszłym tygodniu. Z balkonu na siódmym piętrze położonego obok kasyna apartamentowca wyskoczyli jeden po drugim 40-letni mężczyzna, jego 41-letnia żona, jej siostra bliźniaczka, 8-letnia córka i 15-letni syn. Chłopiec przeżył upadek, jest w szpitalu w stanie śpiączki.

Rodzina pochodziła z Francji, w Szwajcarii zamieszkała trzy lata wcześniej.

Policja mówi, że było to zbiorowym samobójstwie. Śledczy nie znaleźli w mieszkaniu śladów walki ani nic, co wskazywałoby na udział osób trzecich, sąsiedzi nie słyszeli nic podejrzanego, a na balkonie znaleziono drabinę.

Ustalili ponadto, że rodzina żyła z dala od społeczeństwa. Od wybuchu pandemii koronawirusa izolowali się, interesowali się teoriami spiskowymi.

Śledczy na feralnym balkonie / CYRIL ZINGARO / PAP/EPA

Rodzina była de facto samowystarczalna, zgromadziła pokaźne zapasy żywności, które zajmowały większość powierzchni ich apartamentu. Wszędzie stały góry paczek i puszek nie zostawiając mieszkańcom wiele miejsca na życie.

Mieszkanie opuszczała jedynie siostra matki, która wciąż pracowała zawodowo. Rodzice nie pracowali, dzieci nie chodziły do szkoły. Matka z córką nie w były ogóle zameldowane. Zdaniem policji, świadczy to o tym, że rodzina za wszelką cenę chciała uniknąć interwencji władz w ich życie.

Feralnego dnia mundurowi zapukali do drzwi mieszkania, by porozmawiać z rodzicami na temat obowiązku szkolnego dotyczącego 15-latka. Usłyszeli głos pytający: "kto to?", ale nikt nie otworzył. Niecałą godzinę później członkowie rodziny wyskoczyli z balkonu jeden po drugim w przeciągu 5 minut.

Dziennikarz francuskiej gazety "Journal du Dimanche" ustalił, że ojciec rodziny wychował się w zamożnej dzielnicy Marsylii, ukończył jedną z elitarnych uczelni we Francji, pracował dla kilku ministerstw w Paryżu.

Siostry bliźniaczki także uczęszczały do elitarnej szkoły w Paryżu. Matka była dentystką, jej siostra okulistką. Były wnuczkami pisarza algierskiego pochodzenia Moulouda Feraouna, bliskiego przyjaciela francuskiego filozofa Alberta Camusa.