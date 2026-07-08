Setki węży, w tym jadowite kobry, uciekły z farmy. Mieszkańcy przeżywają horror po powodzi

RMF24

Gigantyczna powódź w Chinach uwolniła prawdziwy koszmar. Z zalanych hodowli uciekło niemal 900 węży, w tym śmiertelnie niebezpieczne kobry. Trwa masowa akcja wyłapywania gadów w zalanych domach i ogrodach, podczas gdy do wybrzeża zbliża się potężny supertajfun. Władze wydały pilne ostrzeżenia.

Po intensywnych opadach deszczu związanych z tajfunem doszło do przerwania tam dwóch zbiorników wodnych – Liulan i Yunbiao – w okolicach miasta Hengzhou w autonomicznym regionie Guangxi Zhuang. Woda zalała okoliczne, nisko położone tereny, powodując poważne zniszczenia i zmuszając setki tysięcy osób do opuszczenia domów. W wyniku kataklizmu ucierpiały również lokalne farmy, w tym hodowle węży.

Według szacunków władz oraz lokalnych mediów, z farm w Dengwei i okolicznych wioskach uciekło od 800 do 900 węży, w tym niebezpieczne kobry.

Władze natychmiast podjęły działania mające na celu opanowanie sytuacji. Do Hengzhou wysłano zespoły ratunkowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w tym sieci rybackie oraz paralizatory. Dodatkowo, jak relacjonują lokalni mieszkańcy, do akcji spontanicznie przystąpili ochotnicy, którzy utworzyli cywilne patrole łapiące węże w zalanych domach i na podwórzach.

Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna ze względu na obecność jadowitych gatunków, takich jak kobry. Władze i przedstawiciele lokalnych społeczności apelują do mieszkańców, by nie próbowali samodzielnie łapać węży bez odpowiednich umiejętności i sprzętu.

Mieszkańcom, którzy zostali ugryzieni przez węże lub ucierpieli w wyniku powodzi, udzielana jest niezbędna pomoc medyczna i socjalna.

Wciąż nie wiadomo, ile węży zdoła przeżyć poza hodowlą i jak długo będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Hodowcy wskazują jednak, że wiele osobników mogło zginąć w wyniku długotrwałego zanurzenia w wodzie. Służby apelują do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i ścisłe przestrzeganie zaleceń ratowników.

Trudne warunki pogodowe i ryzyko kolejnych katastrof

Z powodu powodzi na południu kraju ewakuowano dziesiątki tysięcy osób. Zagrożenie powodziami nadal rośnie, ponieważ znad Pacyfiku w kierunku Tajwanu i wschodniego wybrzeża Chin zmierza supertajfun Bavi. Według prognoz żywioł dotrze na ląd w weekend.

Co roku Chiny zmagają się latem z klęskami żywiołowymi. Naukowcy przypominają, że z powodu globalnego ocieplenia intensywność i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie stale rosnąć, zagrażając ludności i przynosząc miliardowe straty dla gospodarki.