Przerażające sceny w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12. piętrze

RMF24

Dramatyczne skutki tornada, które w poniedziałek przeszło nad chińską prowincją Hubei. Żywioł był tak potężny, że wyssał mężczyznę z mieszkania na 12. piętrze bloku. Do zdarzenia doszło w mieście Huanggang. Mężczyzna przeżył i trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii - przekazała agencja UPI, powołując się na lokalne media.

Jak przekazał portal stacji TVBS, w chwili uderzenia tornada mężczyzna odpoczywał na sofie w salonie. Wichura wyrwała w całości okno z muru budynku i porwała z mieszkania mężczyznę wraz z sofą, szafkami i stołem. Mężczyznę znaleziono nieprzytomnego w pasie zieleni pod blokiem. Dotychczas nie odzyskał przytomności.



Żona i dziecko mężczyzny podczas uderzenia tornada przebywali w innej części mieszkania. Nic im się nie stało.

Potężna siła żywiołu

W wyniku poniedziałkowego tornada zginęło 11 osób, a ponad 330 odniosło obrażenia. Żywioł zniszczył blisko 5 tys. domów w Hubei, zrywał dachy z budynków i niszczył infrastrukturę. W Huanggang wiatr wiał z taką siłą, że przemieszczał półciężarówki o nawet 30 metrów.



Cytowany przez UPI specjalista od burz Eric Wang podkreślił, że poniedziałkowe tornada były najbardziej niszczycielskie od 2016 roku. Wówczas w mieście Yancheng na wschodzie Chin zginęło aż 98 osób.

Chiny co roku zmagają się latem z klęskami żywiołowymi. Naukowcy ostrzegają, że na skutek globalnego ocieplenia intensywność i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie rosnąć.