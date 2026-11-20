RMF24

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Jutro w całej Polsce rozpocznie się dziewięciodniowa nowenna do św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. To wyjątkowa inicjatywa ogłoszona przez biskupów podczas 407. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni wzywają wiernych wszystkich diecezji, a także ludzi dobrej woli, by zjednoczyć się w modlitwie za Ojczyznę, prosząc o narodowe pojednanie i porozumienie.

Nowenna, która poprzedzi 435. rocznicę urodzin św. Andrzeja Boboli, będzie odmawiana codziennie o godz. 21:20.

Episkopat nawołuje do modlitwy zarówno w domach, jak i – jeśli to możliwe – podczas wspólnych spotkań w kościołach. Organizatorzy zachęcają również do jednoczenia się duchowego z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze poprzez udział w Apelu Jasnogórskim i odmówienie dziesiątki różańca.

Dzień po dniu – przewodnicy modlitwy z różnych diecezji

Każdego dnia nowenny modlitwa prowadzona będzie z innej diecezji przez biskupów i arcybiskupów.

Inauguracja nastąpi w Gdańsku pod przewodnictwem abp Tadeusza Wojdy, przewodniczącego KEP. Kolejne dni poprowadzą m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warmiński abp Józef Górzyński czy metropolita przemyski abp Adam Szal.

Specjalnie wyznaczone diecezje będą gromadzić wiernych na modlitwie w ramach Apelu Jasnogórskiego w katedrach, sanktuariach i innych świątyniach.

Wierni biorący udział w nowennie mogą zgłosić swoje uczestnictwo na stronie www.nowenna2120.pl. Każdy zgłoszony uczestnik zostanie oznaczony na specjalnej mapie pokazującej, jak szeroko zakrojone jest modlitewne wsparcie dla Ojczyzny. Dodatkowo diecezje odpowiedzialne za spotkania danego dnia umożliwią transmisje online swoich modlitw.

Aby dołączyć do modlitwy, wystarczy o 21:20 odmówić Apel Jasnogórski, dziesiątkę różańca, a następnie w intencji Ojczyzny modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz modlitwę „Boże, Rządco i Panie narodów”, autorstwa ks. Piotra Skargi.

Dlaczego nowenna właśnie teraz?

W specjalnym zaproszeniu skierowanym do wszystkich Polaków abp Tadeusz Wojda podkreśla, że inicjatywa wynika z troski o dobro Ojczyzny i spokój społeczny.

„Prośmy Boga o narodowe porozumienie i pojednanie, o to, byśmy umieli pokojowo rozwiązywać wszystkie trudności” – apeluje abp Wojda.