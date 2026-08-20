Setki nieletnich migrantek mają trafić na kontynent. Stanowcza decyzja hiszpańskiego rządu

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Hiszpański rząd chce skierować 500 nieletnich migrantek z Ceuty na kontynent. Dostały się one z Maroka do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej podczas kryzysu migracyjnego pod koniec lipca.

Hiszpański rząd o wyższej konieczności. „Dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić”

Rząd Hiszpanii Pedra Sancheza zapowiedział w środę skierowanie do kontynentalnej części tego kraju 500 nieletnich migrantek, które przedostały się do Ceuty.

Hiszpańskie ministerstwo ds. młodzieży i dzieci poinformowało, że plan przekazania wspólnotom autonomicznym nieletnich z Ceuty dotyczy migrantek i wynika z „wyższej konieczności” - przekazał resort w środowym oświadczeniu, cytowanym przez telewizję Antena 3. Według resortu chodzi o sytuację, w której „dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić”.

Plaża rozpaczy w Ceucie. Głód, fetor, kryzys migracyjny i polityczny impas Już do blisko stu szałasów rozrosła się wioska migrantów na plaży Playa del Trampolin w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Może tam przebywać jeszcze 5 tys. migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie dostali się do autonomicznego…

Zamiar pilnego wysłania niepełnoletnich migrantek do kontynentalnej części Hiszpanii potwierdziła w środę Elma Saiz odpowiedzialna za resort migracji i zabezpieczenia społecznego w rozmowie z publicznym radiem RNE. Dodała, że pomiędzy wspólnoty autonomiczne kontynentalnej Hiszpanii zostałyby rozdzielone „dziewczynki, które w Ceucie są same, bez opieki dorosłych”.

Pomysł spotkał się z krytyką

Plan rządu Pedro Sancheza w środę skrytykował szef władz regionalnych Ceuty Juan Jesus Vivas. Zapowiedział, że ceutyjskie władze przekażą do Maroka wszystkich nielegalnych migrantów, którzy wdarli się do tego autonomicznego miasta pod koniec lipca. Dodał, że nie dopuści do tego, aby Ceuta stała się „platformą, dzięki której w sposób nielegalny trafiają ludzie na Półwysep Iberyjski”.

Bardzo zrelaksowany premier pokazuje playlistę, gdy jego kraj płonie i zmaga się z kryzysem Hiszpańskie siły zbrojne zostały zaangażowane do odparcia masowego napływu dziesiątek tysięcy migrantów do enklawy Ceuta w Afryce. W kraju służby walczą z szalejącymi pożarami. W tym samym czasie premier Pedro Sánchez wzbudził kontrowersje,…

Na plan rządu Hiszpanii nieprzychylnie patrzą też władze w Rabacie. Rząd Maroka kilkukrotnie już apelował do centrolewicowego gabinetu Sancheza o przekazanie temu krajowi dzieci, które przybyły do eksklawy podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie.

Kryzys migracyjny w Ceucie

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się około 80 tys. migrantów, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych. W ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tys. osób.

Pozarządowa organizacja Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 145 migrantów.