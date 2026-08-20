Setki nieletnich migrantek mają trafić na kontynent. Stanowcza decyzja hiszpańskiego rządu

Hiszpański rząd o wyższej konieczności. „Dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić”
Rząd Hiszpanii Pedra Sancheza zapowiedział w środę skierowanie do kontynentalnej części tego kraju 500 nieletnich migrantek, które przedostały się do Ceuty.
Hiszpańskie ministerstwo ds. młodzieży i dzieci poinformowało, że plan przekazania wspólnotom autonomicznym nieletnich z Ceuty dotyczy migrantek i wynika z „wyższej konieczności” - przekazał resort w środowym oświadczeniu, cytowanym przez telewizję Antena 3. Według resortu chodzi o sytuację, w której „dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić”.
Zamiar pilnego wysłania niepełnoletnich migrantek do kontynentalnej części Hiszpanii potwierdziła w środę Elma Saiz odpowiedzialna za resort migracji i zabezpieczenia społecznego w rozmowie z publicznym radiem RNE. Dodała, że pomiędzy wspólnoty autonomiczne kontynentalnej Hiszpanii zostałyby rozdzielone „dziewczynki, które w Ceucie są same, bez opieki dorosłych”.
Pomysł spotkał się z krytyką
Plan rządu Pedro Sancheza w środę skrytykował szef władz regionalnych Ceuty Juan Jesus Vivas. Zapowiedział, że ceutyjskie władze przekażą do Maroka wszystkich nielegalnych migrantów, którzy wdarli się do tego autonomicznego miasta pod koniec lipca. Dodał, że nie dopuści do tego, aby Ceuta stała się „platformą, dzięki której w sposób nielegalny trafiają ludzie na Półwysep Iberyjski”.
Na plan rządu Hiszpanii nieprzychylnie patrzą też władze w Rabacie. Rząd Maroka kilkukrotnie już apelował do centrolewicowego gabinetu Sancheza o przekazanie temu krajowi dzieci, które przybyły do eksklawy podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie.
Kryzys migracyjny w Ceucie
30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się około 80 tys. migrantów, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych. W ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tys. osób.
Pozarządowa organizacja Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 145 migrantów.