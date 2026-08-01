Bardzo zrelaksowany premier pokazuje playlistę, gdy jego kraj płonie i zmaga się z kryzysem

RMF24

Hiszpańskie siły zbrojne zostały zaangażowane do odparcia masowego napływu dziesiątek tysięcy migrantów do enklawy Ceuta w Afryce. W kraju służby walczą z szalejącymi pożarami. W tym samym czasie premier Pedro Sánchez wzbudził kontrowersje, publikując na Instagramie wideo z rekomendacjami muzycznymi na wakacje.

Premier Pedro Sánchez zdecydował się na nietypowy krok w mediach społecznościowych. Szef hiszpańskiego rządu opublikował na Instagramie rolkę wideo przedstawiającą „ścieżkę dźwiękową mojego lata”. W nagraniu premier ogłosił, że przygotował specjalną playlistę składającą się z piosenek, których najchętniej słuchał w danym roku.

Sánchez zaznaczył, że zestawienie jest dość eklektyczne, po czym wyróżnił trzy utwory, które mają dać wyobrażenie o jego guście muzycznym . Polityk życzył obywatelom, aby playlista dotrzymywała im towarzystwa podczas urlopów, życząc udanego lata .

Prawdopodobnie nie najlepszy moment na rozmowy o muzyce

W dzieleniu się swoimi gustami muzycznymi nie ma nic złego. Gorzej, gdy robi to polityk w targanym kryzysami kraju. Jeszcze gorzej, gdy jest to szef rządu, a najgorzej, gdy jest to premier kraju, który walczy jednocześnie z gigantycznym kryzysem migracyjnym i falą pożarów.

Wówczas publikowanie z szerokim uśmiechem playlisty muzycznej prawdopodobnie nie jest szczególnie trafionym pomysłem na zjednanie sobie elektoratu. Zestawienie rozrywkowego przekazu premiera z dramatycznym kryzysem migracyjnym na południowej granicy kraju wywołało falę powszechnego oburzenia i komentarzy.

„To AI, prawda? Jeśli nie, to ja zwariuję” - komentowali niektórzy.

Hiszpania ma palące problemy

Hiszpańskie wojsko zostało rozmieszczone na ulicach enklawy Ceuta, położonej wewnątrz terytorium Maroka. Żołnierze zostali tam wysłani, aby usunąć dziesiątki tysięcy migrantów, którzy napłynęli do miasta. Do Ceuty w ciągu kilku ostatnich dni przedostało się około 60 tysięcy afrykańskich migrantów, doprowadzając do załamania ochrony granicy. W wyniku panującego chaosu śmierć poniosło co najmniej 77 osób.

W sobotę premier Hiszpanii Pedro Sánchez wystosował list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, którego kraj sprawuje prezydencję w Radzie UE, o pilne zwołanie spotkania ministrów. W liście zarzucił części państw członkowskich brak solidarności wobec Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Propozycję zorganizowania spotkania poparła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Równocześnie rekordowa fala upałów wywołała serię niszczycielskich pożarów lasów w wielu regionach Hiszpanii. Do kraju ściągają strażackie posiłki z innych państw, także z Polski.