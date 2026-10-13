Senatorowie przeciwko Trumpowi. „Prezent dla przeciwnika, zdrada sojuszników”

Sześciu senatorów Partii Republikańskiej oraz sześciu Demokratów połączyło siły, by wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji Donalda Trumpa. W liście skierowanym do prezydenta podkreślają, że porozumienie z Rosją nie tylko nie przyczyni się do zakończenia wojny w Ukrainie, ale wręcz zasili Kreml nowymi środkami finansowymi na dalsze działania wojenne.
Front przeciwko prezydentowi
Senatorowie nie mają wątpliwości – zniesienie sankcji na rosyjską ropę to cios w bezpieczeństwo narodowe USA i zdrada wobec Ukrainy. „Porozumienie jest prezentem dla naszego przeciwnika i zdradą wobec naszych sojuszników; porozumienie powinno być anulowane” – czytamy w liście.
Politycy ostrzegają, że dopuszczenie rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek szkodzi interesom Stanów Zjednoczonych i wzmacnia pozycję Rosji.
Apel o wykorzystanie ustawy Grahama
Senatorowie wzywają prezydenta Trumpa do wykorzystania podpisanej we wrześniu ustawy nazwanej imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama. Dokument ten przewiduje szeroko zakrojone sankcje wobec rosyjskich urzędników, banków i floty tankowców, a także wprowadzenie 100-procentowych ceł na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu.