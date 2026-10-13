Senatorowie przeciwko Trumpowi. „Prezent dla przeciwnika, zdrada sojuszników”

RMF24

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Dwunastu senatorów z obu amerykańskich partii wystosowało list do prezydenta Donalda Trumpa, w którym domagają się natychmiastowego anulowania kontrowersyjnego porozumienia z Rosją dotyczącego dostaw oleju napędowego. Politycy nie przebierają w słowach i nazywają umowę „zdradą sojuszników” i „prezentem dla przeciwnika USA”.

Sześciu senatorów Partii Republikańskiej oraz sześciu Demokratów połączyło siły, by wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji Donalda Trumpa. W liście skierowanym do prezydenta podkreślają, że porozumienie z Rosją nie tylko nie przyczyni się do zakończenia wojny w Ukrainie, ale wręcz zasili Kreml nowymi środkami finansowymi na dalsze działania wojenne.

Trump przeprowadził „bardzo udaną” rozmowę z Putinem. Oto co ustalili Rosja dostarczy niemal 2 mln ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy do końca roku – wynika z ustaleń poczynionych podczas rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego przywódcy,…

Front przeciwko prezydentowi

Senatorowie nie mają wątpliwości – zniesienie sankcji na rosyjską ropę to cios w bezpieczeństwo narodowe USA i zdrada wobec Ukrainy. „Porozumienie jest prezentem dla naszego przeciwnika i zdradą wobec naszych sojuszników; porozumienie powinno być anulowane” – czytamy w liście.

Politycy ostrzegają, że dopuszczenie rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek szkodzi interesom Stanów Zjednoczonych i wzmacnia pozycję Rosji.

Apel o wykorzystanie ustawy Grahama

Senatorowie wzywają prezydenta Trumpa do wykorzystania podpisanej we wrześniu ustawy nazwanej imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama. Dokument ten przewiduje szeroko zakrojone sankcje wobec rosyjskich urzędników, banków i floty tankowców, a także wprowadzenie 100-procentowych ceł na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu.