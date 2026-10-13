„Oni za nią zapłacą”. Trump został zapytany przez RMF FM o bazę USA w Polsce

RMF24

Prezydent USA został zapytany przez korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o amerykańską bazę w Polsce. Donald Trump odpowiedział, że powstanie za polskie fundusze. Nie przesądził jednoznacznie, czy podjął już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Co z bazą w Polsce? – takie pytanie przed odlotem na wiec wyborczy na Alasce usłyszał Donald Trump od dziennikarza RMF FM Pawła Żuchowskiego.

Oni (Polska) chcą zbudować bazę. Zobaczymy. Oni za nią zapłacą – odpowiedział krótko prezydent USA.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat potencjalnej nowej stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jednak jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.

„Zielone światło ze strony Białego Domu”

O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i Kancelarii Prezydenta. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który rozmawiał na ten temat 2 października z przedstawicielami administracji, powiedział wówczas, że „zielone światło ze strony Białego Domu już jest”.

Natomiast wykonawczo muszą to zrobić i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko. Definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy, mam nadzieję, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce - zaznaczył Przydacz.