Airbus A350, należący do floty Air France - narodowego przewoźnika Francji – przeleciał, zasilany częściowo biopaliwem, z Paryża do Montrealu. To demonstracja gotowości linii lotniczej na wykorzystywanie niskoemisyjnego paliwa bez względu na podziały branżowe dotyczące tempa przyjęcia tego rozwiązania – wskazuje Reuters.

Airbus A350 / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Lot 342 rozpoczął się na lotnisku Charlesa de Gaulle’a. Samolot Air France wystartował mając w bakach 16 proc. paliwa wyprodukowanego ze zużytego oleju spożywczego.

Lot miał być pokazem gotowości firmy do tzw. dekarbonizacji transportu lotniczego.

Paliwo do silników odrzutowych produkowane z biomasy lub z energii odnawialnej może bowiem potencjalnie ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Reuters wskazuje jednak, że nadal wiąże się to z wysokimi kosztami, zwłaszcza w porównaniu z obecną ceną nafty lotniczej.

Na liniach lotniczych spoczywa "główna odpowiedzialność" za redukcję emisji - powiedział we wtorek dyrektor generalny Air France-KLM, Ben Smith.

Linie lotnicze podzielone

Temat wykorzystania paliw niskoemisyjnych i pochodzących z odnawialnych źródeł energii wywołuje spore podziały w branży lotniczej.

Według założeń Zielonego Ładu Unii Europejskiej już od przyszłego roku samoloty odlatujące z europejskich lotnisk będą musiały być zatankowane przynajmniej w jednym procencie z paliwa odnawialnego. Do 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do dwóch procent, a do 2030 do pięciu procent.

Tradycyjne linie lotnicze, w tym Air France, jednak usiłowały wyłączyć od tej zasady loty długodystansowe, argumentując, że wymóg dotyczy tylko Europy i może narazić je na nieuczciwą konkurencję zagraniczną.

Wywołało to z kolei, jak pisze Reuters, gniewną reakcję tanich linii lotniczych takich jak Ryanair, Wizz Air i easyJet. Firmy napisały do UE, żądając, aby przepisy miały zastosowanie do wszystkich lotów rozpoczynających się w Europie.

Musimy być na równych zasadach - powiedział agencji, zajmując odmienne stanowisko, Ben Smith.

Nie możemy mieć sytuacji, w której linie lotnicze mające siedzibę poza Europą mogą nas podcinać i to jest prawdziwy problem - zaznaczył.

Europejska Federacja Transportu i Środowiska ponownie jednak odrzuciła wezwania do wyłączenia transportu długodystansowego z przepisów dotyczących biopaliw.

Każde takie zwolnienie nie miałoby "logiki" - powiedział dyrektor instytucji Andrew Murphy.