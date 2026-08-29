RMF24

Rosja oskarżyła Mołdawię o przyspieszoną militaryzację i przygotowywanie kraju do możliwego konfliktu z Moskwą. Takie słowa padły z ust ambasadora Rosji w Kiszyniowie Olega Ozierowa w rozmowie z agencją TASS.

Ozierow stwierdził, że polityka władz Mołdawii ma być realizowana w interesie zachodnich państw, które – jak mówił – chcą „strategicznej porażki Rosji”.

Rosyjski dyplomata przekonywał również, że kraje Zachodu dozbrajają mołdawską armię, rozbudowują infrastrukturę wojskową i wysyłają do kraju instruktorów NATO. Nie przedstawił przy tym dowodów na poparcie tych zarzutów.

Według ambasadora terytorium Mołdawii ma być także wykorzystywane na potrzeby ukraińskiej armii. Wymienił produkcję komponentów do dronów, sprzętu antydronowego i systemów walki elektronicznej oraz szkolenie operatorów bezzałogowców.

Ozierow porównał sytuację Mołdawii do Ukrainy. Zarzucił zachodnim państwom, że wykorzystują swoich sojuszników w konfliktach zbrojnych przeciw Rosji.

Rosyjski ambasador oskarżył też zachodnie organizacje pozarządowe o szerzenie nastrojów rusofobicznych i „przepisywanie historii”. Zapewnił, że Moskwa monitoruje sytuację praw rosyjskojęzycznych mieszkańców Mołdawii.

Historia pokazuje liczne przykłady nieuczciwego wykorzystywania przez Zachód swoich satelitów w konfliktach zbrojnych. Jesteśmy świadkami tragicznych skutków tej strategii na Ukrainie, którą elity euroatlantyckie latami szkoliły, aby była zbędna, zaprojektowana tak, by wyrządzić naszemu krajowi maksymalne szkody - mówił dyplomata.

Mołdawia jako kolejny cel Kremla?

W połowie sierpnia „The New York Times” opublikował materiał oparty m.in. na rozmowach z osobami działającymi – według gazety – na polecenie Moskwy, a także z przedstawicielami służb Mołdawii, państw europejskich i USA.

Z ustaleń dziennika wynikało, że Kreml może postrzegać Mołdawię jako kolejny cel po Ukrainie. Źródła „NYT” wskazywały, że Władimir Putin miałby dążyć do przejęcia kontroli nad południem Ukrainy i utworzenia lądowego połączenia Rosji z Mołdawią.